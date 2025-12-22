Έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στις καθυστερήσεις η Αταλάντα

Η Αταλάντα επικράτησε της Τζένοα εκτός έδρας 1-0, βρίσκοντας το γκολ που της χάρισε τους τρεις βαθμούς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με το “καλημέρα” η Τζένοα βρέθηκε να παίζει με παίκτη λιγότερο, καθώς μόλις στο 3′ ο τερματοφύλακας Λεάλι αντίκρυσε απευθείας την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Αμπίσο.

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα η Αταλάντα δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό της. Ανέπτυξε έντονη επιθετική δραστηριότητα για το δεκάλεπτο που ακολούθησε της αποβολής, ακολούθως όμως οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν, φτάνοντας στο ημίχρονο με την εστία τους να μην έχει παραβιαστεί.

Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στην “Ντέα”, με το ποσοστό κατοχής των Μπεργκαμάσκι να φτάνει στο 75%. Παρ’ όλα αυτά οι παίκτες του Παλαντίνο βρήκαν μόλις δύο τελικές εντός εστίας (και επτά στο σύνολο), στερούμενοι φαντασίας, στο πως να μετακινήσουν το πούλμαν που πάρκαρε μπροστά από την εστία της η Τζένοα.

Εκεί που όλα έδειχναν πως η αναμέτρηση θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ο Ιέν στο 94′ αξιοποίησε τη σέντρα του Ζαλέφκσι στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας το τρίποντο στους “νερατζούρι”.