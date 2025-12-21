Να τον πιεις στο ποτήρι

Το τελικό 2-0 τον αδικεί. Ο ΠΑΟΚ παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου σε μία περίοδο που έπρεπε να υπερβάλει εαυτό. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φτάσει στο μαξιλαράκι των διακοπών, όντας κοντά στη κορυφή. Το κατάφερε, παρουσιάζοντας ένα ποδόσφαιρο ολοκληρωτικό, απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

Τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς και δίνουν το πάτημα στους οπαδούς του Δικεφάλου να χαμογελάνε, αλλά και σε αυτούς του ΠΑΟ να προβληματίζονται γιατί σπανίως συναντάς τόσο ανήμπορη την ομάδα της Αθήνας.

Ο ΠΑΟΚ είχε τους κλασικούς πρωταγωνιστές του. Τον διαστημικό Τάισον που πρέπει να έδιωξε την ιδέα του Γεντβάι στα δεξιά από το μυαλό του Μπενίτεθ, τον Ντέλια που πρέπει να μετακίνησε τέσσερις κήλες του τελευταίου σε μία φάση αλλά δεν έκανε μόνο αυτό, τον Ζίφκοβιτς που είναι ο άνθρωπος κλειδί για την ισορροπία της ομάδας και τον εξωφρενικά καλό Κένι που ήταν παντού. Προφανώς και σε επίπεδο σοβαρότητας και αποφασιστικότητας δεν υστέρησε κανείς, αλλά όταν ένας δεκαοχτάχρονος ξεκινά για πρώτη φορά σε αρχικό σχήμα σε ντέρμπι και σκοράρει, τότε πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά. Ο Μύθου, ήτταν στις φάσεις, μπορούσε και περισσότερα, αλλά όχι απλά ανταπεξήλθε, αλλά ήταν και καθοριστικός.

Η φάση που σκοράρει, είναι αυτή που ακολουθά ένα ασύλληπτο σφύριγμα του ελίτ Βόσνιου διαιτητή. Ο Σφιντέρκι, κάνει ένα αλήτικο μαρκάρισμα στον Παβλένκα, με απλωμένο πόδι, με ένταση και ταχύτητα. Ο Τσέχος φεύγει για το νοσοκομείο, με διπλή ζημιά σε θώρακα και γόνατο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έναν μήνα εκτός και ο Βόσνιος έδειξε κίτρινη. Μιλάμε για μία απόφαση εμετός.

Και όλα αυτά, σε μία φάση που ο ΠΑΟΚ προηγείται μόλις με 1-0, σίγουρα μία αποβολή θα κλείδωνε την κατάσταση, αλλά το βασικότερο, είναι πως πρέπει να τιμωρούνται τέτοιες συμπεριφορές απέναντι σε συναδέλφους.

Ο Μύθου ένα λεπτό μετά βέβαια βρήκε το γκολ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ηρεμήσει, να χάσει άλλες πέντε - έξι καθαρές φάσεις και να απειληθεί μόνο στο τέλος από φάσεις εντελώς συγκυριακές.

Ο ΠΑΟΚ αφήνει το 2025 πολύ κοντά στη κορυφή, επιστρέφει με Ζαφείρη, Γερεμέγιεφ και όλους τους τραυματίες, φρεσκάρει τους Μειτέ - Μπάμπα με τον τελευταίο να πρέπει να πάει στην Ελβετία σε κέντρο αποκατάστασης από αυτά που μπορούν να με κάνουν σε πέντε μέρες πρωταγωνιστή στον Μονομάχο και γενικά, στο κλαμπ υπάρχουν χαμόγελα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη διαιτησία τραγέλαφο του Ευαγγέλου στο Καραϊσκάκη χθες, γιατί νομίζω πως ξεπερνιούνται οι κόκκινες γραμμές.

Προφανώς και είναι αστείο να διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκτέθηκε ποδοσφαιρικά απέναντι στην μαχητική και σοβαρή Κηφισιά.

Ας σταματήσει αυτό το αστείο επιτέλους με τις διαμαρτυρίες λες και όλοι που βλέπουν το παιχνίδι είναι τυφλοί.

Όλοι θα κάνουν γκέλες, ο Ολυμπιακός δεν είδε κάνει μέχρι τώρα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, απλά ήρθε και η σειρά του.