Ρούμπιο: «Συγχαρητήρια στην ομάδα για τη συμπεριφορά και τη νίκη της»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Β΄, Άλβαρο Ρούμπιο, παραχώρησε δηλώσεις μετα τη νίκη των Πειραιωτών επί του Παναργειακού στο Άργος.

Αναλυτικά όσα είπε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού:

«Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά σκληρό και είχαμε από νωρίς το μειονέκτημα ότι δεχτήκαμε πρώτοι γκολ, αλλά η ομάδα αντέδρασε πολύ γρήγορα και καταφέραμε να προηγηθούμε κιόλας. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο αναφορικά με τον έλεγχο της μπάλας, αλλά τα παιδιά έπαιξαν πολύ καλά και πάλεψαν έως το τελευταίο λεπτό. Επίσης αυτά τα ματς πρέπει να ξέρεις πως παίζονται γιατί είναι δύσκολα και πιστεύως πως δείξαμε ότι ξέρουμε πως να τα κερδίζουμε και τα καταφέραμε πολύ καλά. Συγχαίρω την ομάδα για τη συμπεριφορά που έδειξε στο ματς και για τη νίκη που πήρε».