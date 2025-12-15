Άρχισε η... εκκαθάριση στην Ηλιούπολη

Οι «κυανέρυθροι» προχωρούν σε αλλαγές, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Ρούμπεν Χούγκενχουτ (στόπερ, 4 συμμετοχές), Μοχάμεντ Ντούνταχ (κεντρικός μέσος, 4 συμμετοχές), Γκονσάλο Τόρες (winger, καμία εμφάνιση) και Ελίσα Σαμ (σέντερ φορ, 12 συμμετοχές - 1 γκολ).

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης με τα τέσσερα «διαζύγια» και η επισήμανση ότι θα δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα με στόχο την παραμονή στη Super League 2:

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Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Ruben Hoogenhout, Mohammed Amin Doudah, Gonzalo Torres και Elisha Sam.

Η διοίκηση της ομάδας τους ευχαριστεί για την προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο και τους εύχεται καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική και προσωπική τους πορεία.

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα διεκδικήσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.»