Ανανεώνει με την Μπάγερν Μονάχου ο Ουπαμεκανό

Ο Ουπαμεκανό ενδέχεται να ανανεώσει σύντομα το συμβόλαιό του με την Μπάγερν, όπως αναφέρουν στην Γερμανία.

Ο Μαξ Έμπερλ μίλησε για τις συζητήσεις ανανέωσης με τον Νταγιό Ουπαμεκανό και τόνισε πως δεν ισχύει ότι ο παίκτης απέρριψε την πρόταση ανανέωσης.

«Αυτό που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή είναι ότι απέρριψε την πρόταση, όμως όλα αυτά είναι ανοησίες. Βρισκόμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις. Θα ήταν επιθυμητό να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της χρονιάς αλλά δεν μπορώ να το υποσχεθώ κάτι τέτοιο.

Σε γενικές γραμμές, είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε ήδη κάνει αρκετές ανανεώσεις συμβολαίων τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Είναι μεγάλη μας επιθυμία να ανανεώσουμε με τον Ουπαμεκανό».