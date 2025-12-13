Αρέσει στην Μπεσίκτας ο Παπαδόπουλος

Η Μπεσίκτας διαπραγματεύεται με τη Λουγκάνο για την περίπτωση του Αντώνη Παπαδόπουλου

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος διαπρέπει στην Λουγκάνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όπου και βρίσκεται στην ομάδα, τραβώντας τα βλέματα πάνω του, καθώς μετρά 65 συμμετοχές με τέσσερα τέρματα και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ομάδες από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη, εξετάζουν την περίπτωση του, με τον ποδοσφαιριστή να έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και την ελβετική ομάδα να μην φαίνεται αρνητική σε ενδεχόμενο πώλησής του.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η Μπεσίκτας έχει μπει δυνατά στο παζάρι για τον Παπαδόπουλο και ήδη έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Ελβετούς, ώστε να κάνει δικό της τον Ελληνογερμανό στόπερ.