Το «αντίο» του Ρούι Πατρίσιο: «Έδωσα ότι είχα στο ποδόσφαιρο»

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα γάντια του και αποχαιρέτησε την ενεργό δράση με ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στα social media.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ρούι Πατρίσιο:

Σήμερα κλείνω ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μου και είμαι γεμάτος υπερηφάνεια. Ξεκίνησα από το Marrazes 8 ετών και σε ηλικία 12 ετών πήγα στην Σπόρτινγκ, όπου παρέμεινα 18 χρόνια. Εκεί μεγάλωσα σαν άνθρωπος και σαν παίκτης, έμαθα αξίες και έζησα στιγμές που με σημάδεψαν για πάντα.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους υπόλοιπους συλλόγους που αγωνίστηκα, τους Γούλβς, την Ρόμα, την Αταλάντα και την Αλ Αΐν , για την φροντίδα και τον σεβασμό τους ως προς το πρόσωπο μου. Προς τους προπονητές, το προσωπικό και τους συναδέλφους που ήταν μέρος της διαδρομής μου.



Για την Εθνική Πορτογαλίας: « Ήταν μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω όλον τον Πορτογαλικό λαό. Τα επιτεύγματα που κατορθώσαμε μαζί, ειδικά το Ευρωπαϊκό το 2016, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό μου και την καρδιά μου».



Για την οικογένεια του: «Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδία μου που ήταν πάντα το θεμέλιο και η δύναμη μου».



Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Έδωσα ότι είχα στο ποδόσφαιρο και κρεμάω τα γάντια μου, ολοκληρωμένος και πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ ποδόσφαιρο, ευχαριστώ Πορτογαλία».