Football Rankings: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε ήδη στα πλέι-οφ του Europa League!

Στα πλέι-οφ του Europa League στέλνει και μαθηματικά τον Παναθηναϊκό δύο στροφές πριν το τέλος της League phase της διοργάνωσης!
Η γνωστή σελίδα που έχει τον δικό της αλγόριθμο για να τρέχει την διοργάνωση εκατομμύρια φορές, βγάζοντας και τα ανάλογα όρια πρόκρισης, βγάζει το πόρισμα ότι 10 βαθμοί είναι αρκετοί για να σε στείλουν στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.
Ως εκ τούτου, το τριφύλλι θεωρείται ήδη περασμένο στην επόμενη φάση, ενώ ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί έναν ακόμα βαθμό στις αναμετρήσεις με Μπέτις (εντός) και Λιόν (εκτός) για να βρεθεί και μαθηματικά στα πλέι-οφ του Europa League.
🚨 10 points will be enough to secure the Top 24 spot and the Europa League Knockouts!— Football Rankings (@FootRankings) December 11, 2025
✅ 17 clubs secured Top 24!
📈 9 points could be enough.
🚨 17 points will be enough to secure the Top 8 spot and the Europa League - Round of 16!
📈 16 points should be enough. pic.twitter.com/02SDq0eCq8