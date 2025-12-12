Football Rankings: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε ήδη στα πλέι-οφ του Europa League!

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η σελίδα Football Rankings, οι 10 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει το τριφύλλι είναι αρκετοί για να τον στείλουν στην επόμενη φάση!

Στα πλέι-οφ του Europa League στέλνει και μαθηματικά τον Παναθηναϊκό δύο στροφές πριν το τέλος της League phase της διοργάνωσης!

Η γνωστή σελίδα που έχει τον δικό της αλγόριθμο για να τρέχει την διοργάνωση εκατομμύρια φορές, βγάζοντας και τα ανάλογα όρια πρόκρισης, βγάζει το πόρισμα ότι 10 βαθμοί είναι αρκετοί για να σε στείλουν στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

Ως εκ τούτου, το τριφύλλι θεωρείται ήδη περασμένο στην επόμενη φάση, ενώ ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί έναν ακόμα βαθμό στις αναμετρήσεις με Μπέτις (εντός) και Λιόν (εκτός) για να βρεθεί και μαθηματικά στα πλέι-οφ του Europa League.