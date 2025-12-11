Άγγιξε την επική ανατροπή ο ΠΑΟΚ με απίθανο αεροπλανικό του Κωνσταντέλια (vid)

Το γκολ της ζωής του πήγε να βάλει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ απέναντι στη Λουντογκόρετς, αλλά ο Μπόνμαν έκανε την εντυπωσιακή επέμβαση, κρατώντας το 3-3 στο 90+10'.

Η φάση: