Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Άγγιξε την επική ανατροπή ο ΠΑΟΚ με απίθανο αεροπλανικό του Κωνσταντέλια (vid) 11-12-2025 22:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ludogorets Razgrad ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Κωνσταντέλιας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το γκολ της ζωής του πήγε να βάλει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ απέναντι στη Λουντογκόρετς, αλλά ο Μπόνμαν έκανε την εντυπωσιακή επέμβαση, κρατώντας το 3-3 στο 90+10'. Η φάση: Θυμίζει περίπτωση Γιάγια Τουρέ: All in για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης menshouse.gr Οι δυο πιο σημαντικές μεταγραφές της δεκαετίας για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Το ελκυστικό πακέτο του Άιζακ Μπόνγκα: Ο two - way φόργουορντ που κάνει τα πάντα στο γήπεδο menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr «Ερωτική, αλλά όχι χυδαία»: Η topless φωτό της Ναταλίας Δραγούμη που άνοιξε δρόμους στην καριέρα της dailymedia.gr Επίσημο: Η ημερομηνία και το κανάλι που θα δείξει το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού dailymedia.gr Άγγιξε την επική ανατροπή ο ΠΑΟΚ με απίθανο αεροπλανικό του Κωνσταντέλια (vid) SHARE