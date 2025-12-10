Αποσύρθηκε ο Ρουί Πατρίσιο

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας ανακοίνωσε ότι τερματίζει την καριέρα του σε ηλικία 37 ετών, μετά από μήνες χωρίς ομάδα και συγκεκριμένα από τότε που αγωνίστηκε με την Αλ-Αΐν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ρουί Πατρίσιο κέρδισε ένα Euro το 2016 και ένα Nations League το 2019 με τη Πορτογαλία. Το 2010 έκανε ντεμπούτο κόντρα στην Ισπανία και φόρεσε τη φανέλα της 108 φορές. Η τελευταία ήταν εναντίον της Σουηδίας το 2024.

Τελευταίος «σταθμός» στην Ευρώπη ήταν Αταλάντα, πέρσι. Προηγουμένως, φόρεσε τις φανέλες των Ρόμα, Γουλβς και Σπόρτινγκ. Επιπρόσθετα, κατέκτησε το Europa Conference League με τους Ρωμαίους, ενώ με τον σύλλογο της Λισαβώνας πανηγύρισε δύο Super Cup, δύο Κύπελλα Πορτογαλίας και ένα League Cup.