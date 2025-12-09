Η ισοφάριση της Αταλάντα με την Τσέλσι (vid)

Στο 55' η Αταλάντα ισοφάρισε σε 1-1 στο Μπέργκαμο την Τσέλσι με γκολ από κοντά με κεφαλιά του Σκαμάκα έπειτα από ασιστ του Ντε Κετελάρε.

Το γκολ της Αταλάντα