Υπάρχει μόνο ένας αγώνας για την ΑΕΚ και πολλοί λόγοι για να πάει κάποιος στην Αγιά Σοφιά

Η πιο ωραίο εποχή του χρόνου. Κάθε τρεις μέρες αγώνες και έρχονται και Χριστούγεννα, άρα… μεταγραφές. Όχι πάντα αλλά φέτος θα γίνουν. Ποδοσφαιρικά όλα αυτά βέβαια αφού το πρωτεύον είναι να περάσουμε όλοι όμορφες γιορτές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μέχρι τότε όμως θα περάσουμε μεγάλες αγωνίες αφού έρχονται σημαντικότατα παιχνίδια. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Κάποια θα κρίνουν πολλά, κάποια θα κρίνουν ακόμη περισσότερα. Κανένα όμως δεν θα είναι αδιάφορο, δεν υπάρχει ματς που να μην θέλει η ΑΕΚ τη νίκη. Αφού κλείδωσε την πρόκριση στη Φλωρεντία έχει δικαίωμα να πιστεύει ξανά στην είσοδο στο τop 8. Mε δύο νίκες είναι σίγουρη, με 4 βαθμούς θα εξαρτηθεί από άλλα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση θέλει νίκες στην Ευρώπη.

Μένουν και τρεις αγώνες Ελληνικού πρωταθλήματος στην διακοπή. Τρεις αγώνες που η ΑΕΚ είναι από φαβορί εώς μεγάλο φαβορί για τη νίκη και δεν μπορεί να είναι συμβιβασμένη με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Όπως είπε κι ο Νίκολιτς σε μια από τις ωραιότερες δηλώσεις που έχει κάνει από την ημέρα που ήρθε: “Αυτή δεν είναι η στιγμή να είμαστε κουρασμένοι, είναι η στιγμή να είμαστε έτοιμοι”. Μόνο με 15 βαθμούς με την λήξη του τελευταίου αγώνα με τον ΟΦΗ θα είναι ευχαριστημένη η ΑΕΚ και το μόνο ματς που μπορεί στο τέλος να της κάνει και η ισοπαλία είναι αυτό στην Σαμψούντα.

Τώρα που μιλάμε όμως μόνο ένα ματς υπάρχει. Το ΑΕΚ - Ατρόμητος. Ένα παιχνίδι που κάθε χρόνο στραβώνει από τότε που γυρίσαμε στη Φιλαδέλφεια και κάθε φορά καταφέρνει η ΑΕΚ να το κερδίσει στις καθυστερήσεις. Με μια ομάδα που είναι πιο κάτω βαθμολογικά από τις δυνατότητες της και που θα έχει και κόσμο στο γήπεδο, πράγμα πολύ ευχάριστο. Αρχίζει σιγά σιγά η παρουσία οπαδών εκτός έδρας να εξαπλώνεται. Είναι στο χέρι των οπαδών όλων των ομάδων να το διατηρήσουν αυτό.

Ο Νίκολιτς έδωσε το στίγμα για τον αγώνα μετά τον Ατρόμητο από την Τετάρτη. Το χαρακτήρισε παιχνίδι κλειδί για την σεζόν και κάλεσε τον κόσμο να έρθει όσο περισσότερο μαζικά μπορεί στο γήπεδο. Είναι ένας αγώνας παγίδα και το ευχάριστο είναι πως ο προπονητής είναι ο πρώτος που το ξέρει και το… φωνάζει. Η νοοτροπία είναι που παίρνει αυτά τα παιχνίδια και ο Νίκολιτς δείχνει να το καταλαβαίνει καλύτερα από όλους, πράγμα τρομερά κρίσιμο στον πρωταθλητισμό.

Αυτή τη νοοτροπία μένει να την δούμε και στο χορτάρι. Δεν υπάρχει Σαμψούντα, δεν υπάρχουν μεταγραφές. Υπάρχουν μόνο οι τρεις βαθμοί. Αυτοί που με… αίμα κερδήθηκαν στη Λεωφόρο πρέπει να προφυλαχτούν ως ότι πιο πολύτιμο υπάρχει στο επόμενο παιχνίδι. Στο εντός έδρας, στο θεωρητικά εύκολο. Σε ότι αφορά τον κόσμο της ΑΕΚ υπάρχει κι άλλος ένας λόγος να βρει τον δρόμο προς την Φιλαδέλφεια. Ο Τόνι Σαβέβσκι επιστρέφει. Θα είναι εκεί για όποιον θέλει να τον συναντήσει. Θα είναι εκεί για τους πατεράδες για να τους θυμίσει τις δόξες που ζήσαμε μαζί. Και για τα παιδιά για να μαθαίνουν την ιστορία της ομάδας που αγαπούν. Δεν χάνονται αυτές οι ευκαιρίες…

Την Παρασκευή η ΑΕΚ ενημέρωσε για τα πρόσωπα που αποτελούν το τμήμα σκάουτινγκ. Η ΑΕΚ είναι σε τοπ επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι αφού η συγκεκριμένη ομάδα δουλεύει ουσιαστικά από τότε που ήρθε ο Ριμπάλτα και είναι αυτοί που το καλοκαίρι έκαναν μαζί με τον Καταλανό όλη την δουλειά και βέβαια συνεχίζουν κανονικά. Απλά για ευνόητους λόγους δεν μπορούσε να ανακοινωθεί κάτι. Η ΑΕΚ γίνεται τοπ σε όλα τα επίπεδα και αυτό θα φανεί. Το ποδόσφαιρο παραδοσιακά δικαιώνει αυτούς που δεν του πάνε… κόντρα. Καλή Κυριακή να έχουμε…