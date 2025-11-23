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Δοκάρι για τον Άρη με τον Παναγίδη! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Άρης έφτασε μία... ανάσα από το 0-1 κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά το δοκάρι στέρησε το γκολ στον Παναγίδη.

Δείτε το δοκάρι του Άρη:

Δοκάρι για τον Άρη με τον Παναγίδη! (vid)