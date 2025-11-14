«Δένει» Τζουλιάνο Σιμεόνε η Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να κρατήσει και τα επόμενα χρόνια στο δυναμικό της τον Τζουλιάνο Σιμεόνε, καθώς η διοίκηση των «ροχιμπλάνκος» στηρίζει πολλά στον 22χρονο Αργεντινό

Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα Marca τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει την διετή επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2030, με οψιόν επέκτασης για επιπλέον ένα χρόνο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του στα πέντε εκατ. ευρώ.

Ομάδες από την Αγγλία και της Ιταλία έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον Σιμεόνε, αλλά η διοίκηση των «ροχιμπλάνκος» έχει αποφασίσει την παραμονή του και τα επόμενα χρόνια στο Μετροπολιτάνο.

Τη φετινή σεζόν ο Σιμεόνε τζούνιορ έχει στο ενεργητικό του τρία γκολ και έξι ασίστ σε 19 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.