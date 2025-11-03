Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο νέος ήρωας των οπαδών της Κοπεγχάγης που αποθεώθηκε για τις δηλώσεις του υπέρ τους!

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην Κοπεγχάγη - Ο λόγος της αποθέωσής του από τον κόσμο της ομάδας.

Η σχέση του με τους φιλάθλους της Κοπεγχάγης έγινε ακόμα πιο δυνατή μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στην ομάδα από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας, λόγω της χρήσης καπνογόνων και πυρσών στις εξέδρες. Ο Κοτάρσκι δεν δίστασε να πάρει δημόσια θέση υπέρ των οπαδών, υπερασπιζόμενος το πάθος τους για την ομάδα.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολές. Οι φίλαθλοι έρχονται στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους και να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Δεν θεωρώ ότι έκαναν κάτι κακό. Έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις στην Ελλάδα, όπου το κλίμα είναι πολύ έντονο και πολλές φορές οι αγώνες γίνονται χωρίς θεατές για παρόμοιους λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης γκολκίπερ.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση της ομοσπονδίας, που τον κάλεσε σε απολογία, κατηγορώντας τον ότι προωθεί τη χρήση καπνογόνων και παραβιάζει τους κανονισμούς.

Ωστόσο, οι φίλαθλοι της Κοπεγχάγης στάθηκαν στο πλευρό του. Στον επόμενο αγώνα, ανάρτησαν ένα τεράστιο πανό προς τιμήν του, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης:

«Η κατανόηση και ο σεβασμός αξίζουν επιβράβευση, όχι τιμωρία. Ντόμινικ, έχεις τον απόλυτο σεβασμό μας».