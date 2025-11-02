MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

Μία... ανάσα από το 1-0 η ΑΕΚ, δοκάρι ο Ζοάο Μάριο! (vid)

Ο Ζοάο Μάριο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες μετά και από κόντρα στο σουτ που επιχείρησε!

Δείτε το δοκάρι της ΑΕΚ:

