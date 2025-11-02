Η Ίντερ δεν βλεπόταν, όμως είδε ένα αυτογκόλ να τη λυτρώνει στο 93’ για να φύγει με το πολύτιμο 1-2 από την Βερόνα κόντρα στην Ελλάς.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου ήξερε ότι μπορεί να μειώσει από την Νάπολι [0-0 με την Κόμο] και να περιμένει το βράδυ το Μίλαν-Ρόμα και τα κατάφερε αν και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στο Bentegodi. Οι Nerazzurri [ανέβηκαν 3οι] είχαν μία στιγμή μαγείας και μία τύχης στο τέλος για να κάνουν το 1-2 κόντρα στην Βερόνα, που δίνει μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Στο 16’ άνοιξε το σκορ η Ίντερ όταν ο Τσαλχάνογλου εκτέλεσε μαγικό κόρνερ βρίσκοντας τον Ζιελίνκσι στο ημικύκλιο και εκείνος με άπιαστο βολέ πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος τίναξε τα δίχτυα για το 0-1. Αυτό έμεινε μέχρι το 40’ αφού παρότι οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή στο 75% δέχθηκαν την ισοφάριση με το δυνατό διαγώνιο σουτ του Τζιοβάνε μέσα από την περιοχή. Το 1-1 ήταν το σκορ του ημιχρόνου για καλό της Ίντερ αφού στις καθυστερήσεις ο Όρμπαν είχε δοκάρι με διαγώνιο πλασέ για την Ελλάς.

Στην επανάληψη οι Nerazzurri δεν μπορούσαν να βρουν φάση, έκαναν τη μία σέντρα μετά την άλλη, στο 66’ στάθηκαν τυχεροί που ο Μπίσεκ δεν αποβλήθηκε αφού ανέτρεψε τον Τζιοβάνε ως τελευταίος παίκτης και πήραν τη νίκη με ακόμα μία σέντρα στο 93’ με τον Φρέζε να στέκεται ιδιαίτερα άτυχος με αυτογκόλ για το τελικό 1-2.