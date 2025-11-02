Ατλέτικο Μαδρίτης: Έφτασε τα 200 γκολ στη La Liga ο Γκριεζμάν

Ο Αντουάν Γκριεζμάν έχει πετύχει 200 γκολ στην καριέρα του στη La Liga.

Σε ένα ιδιαίτερο κλαμπ μπήκε ο Αντουάν Γκριεζμάν, με το γκολ που πέτυχε χθες με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Σεβίλλη. Ο Γάλλος στράικερ έφτασε τα 200 γκολ στη La Liga και έγινε μόλις ο 11ος ποδοσφαιριστής και 6ος μη Ισπανός, που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας των ξένων που έχουν σκοράρει 200+ γκολ στη La Liga βρίσκεται ο Μέσι με 474 γκολ, ενώ ακολουθούν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά, Χιούγκο Σάντσες και Αλφρέδο Ντι Στέφανο.