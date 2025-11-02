Ατλέτικο Μαδρίτης: Έφτασε τα 200 γκολ στη La Liga ο Γκριεζμάν

Σε ένα ιδιαίτερο κλαμπ μπήκε ο Αντουάν Γκριεζμάν, με το γκολ που πέτυχε χθες με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Σεβίλλη. Ο Γάλλος στράικερ έφτασε τα 200 γκολ στη La Liga και έγινε μόλις ο 11ος ποδοσφαιριστής και 6ος μη Ισπανός, που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος.
Στην κορυφή της σχετικής λίστας των ξένων που έχουν σκοράρει 200+ γκολ στη La Liga βρίσκεται ο Μέσι με 474 γκολ, ενώ ακολουθούν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά, Χιούγκο Σάντσες και Αλφρέδο Ντι Στέφανο.
200 - @AntoGriezmann 🇫🇷 has scored his 200th goals in @LaLigaEN, becoming the 11th player (and 6th foreign) to reach this milestone in the competition history. Bicentennial. pic.twitter.com/JOgGeIZ9eB— OptaJose (@OptaJose) November 1, 2025