Η ίδια η ομάδα πρέπει πρώτη να στηρίξει τον εαυτό της…

Είναι αυτές οι μέρες του χρόνου που έρχονται σε αρκετές σεζόν όταν ένας αγώνας με τον Παναιτωλικό εντός έδρας μοιάζει σαν πραγματικός τελικός επιβίωσης. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Δεν ξέρω αν το φορτώνω πολύ το παιχνίδι αλλά ξέρω καλά την ΑΕΚ μετά από τόσες δεκαετίες. Είναι σε ένα κρίσιμο σημείο σε ότι αφορά αυτή την σεζόν. Είναι η στιγμή που η ομάδα πρέπει να φωνάξει ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ. Όλη η ομάδα. Πρώτα ο Νίκολιτς και οι παίκτες του μέσα στο γήπεδο. Αλλά και η διοίκηση, τα στελέχη, το προσωπικό και φυσικά ο κόσμος. Η ομάδα έχει μπει σε μια πρόωρη κρίση και πρέπει να αποδείξει πως είναι δυνατή. Αυτά τα τρία παιχνίδια μπορεί να είναι και όλη η σεζόν. Σε ό,τι αφορά τον στόχο πρωταθλήματος. Υπάρχουν κι άλλοι στόχοι και φυσικά η ομάδα έχει μέλλον…

Η αρχή είναι με τον Παναιτωλικό. Ακολουθεί η Σάμροκ και ο κύκλος κλείνει την επόμενη Κυριακή στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ. Όπως είχε πει ο Νίκολιτς πριν τον αγώνα με την Αμπερντήν η ομάδα πρέπει να νιώθει την πίεση. Να παίζει με πίεση. Η αποτυχία στα ντέρμπι έφερε την ΑΕΚ σε ένα επικίνδυνο σημείο. Η απόσταση είναι 3 και 4 βαθμοί και στην χειρότερη πρέπει να μείνει εκεί ως την τελευταία διακοπή των Εθνικών ομάδων. Είναι μια απόσταση που μπορεί να καλυφθεί όταν η ΑΕΚ θα είναι καλύτερα. Γιατί αν ξεπεράσει αυτή την δύσκολη περίοδο θα είναι καλύτερα. Θα επιστρέψουν παίκτες που έλειψαν, θα προοδεύσει μέσα από την δουλειά. Και αφού δώσει καμιά δεκαριά παιχνίδια μέχρι 22 Δεκεμβρίου θα μπορεί να προσθέσει και παίκτες από μεταγραφές. Πρέπει όμως ξεκινώντας από τον Παναιτωλικό να δείξει χαρακτήρα τώρα στα δύσκολα. Να είναι μια ομάδα - γροθιά. Όπως τα είπε ο Μαρίν στις δηλώσεις του.

Ο Νίκολιτς ξεκίνησε καταπληκτικά. Ξεπέρασε τις προσδοκίες. Τρεις προκρίσεις με αντιπάλους δυσκολότερους από αυτούς που είχαν αναγκάσει δυο φορές την ΑΕΚ να μείνει εκτός Conference από τον Αύγουστο. Επίσης το καλύτερο ξεκίνημα εδώ και 18 χρόνια στο πρωτάθλημα με απώλεια μόνο δύο βαθμών σε έξι αγώνες με την διαιτησία να παίζει μεγάλο ρόλο σε εκείνο το ματς στη Λάρισα που το 1-3 βάσει απόδοσης των δύο ομάδων θα ήταν το σωστό αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει η ισοπέδωση σε αυτή την ομάδα. Το ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν δώσει ακόμη αυτό που περιμέναμε ή το ότι και ο Νίκολιτς θα μπορούσε να είχε κάνει κάποια πράγματα καλύτερα στα παιχνίδια που χάθηκαν δεν σημαίνει πως η ΑΕΚ επειδή έχασε δυο ντέρμπι δεν έχει προπονητή και παίκτες. Σίγουρα χρειάζεται κάποιες προσθήκες τον Ιανουάριο ενώ το καλοκαίρι με πολλά συμβόλαια να λήγουν θα έχουμε την ολοκλήρωση του πλάνου Ριμπάλτα για το οποίο είχε μιλήσει με την ΑΕΚ να έχει μπει στο Conference και να έχει νίκες στο πρωτάθλημα και όχι τώρα που έχει ζορίσει η κατάσταση. Δεν ήταν δικαιολογία αλλά αποκάλυψη.

Η ΑΕΚ έχει έναν πολύ καλό προπονητή με εμπειρία πρωταθλητισμού που ήδη έχει κάνει μια μεγάλη επιτυχία και τεχνικό διευθυντή πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι δεδομένα και οι δύο επιπέδου ΑΕΚ. Επίσης έχει πολλούς ποδοσφαιριστές πρωταθλητισμού ανεξάρτητα από το αν χρειάζεται κι άλλους. Σίγουρα έχει μέλλον αν μείνει σταθερή. Αυτό όμως εξαρτάται κι από την ίδια την ομάδα. Η ιστορία έχει δείξει πως μόνο η ίδια η ομάδα στηρίζει πραγματικά την ομάδα. Πρέπει να δείξει την ενότητα της και τον χαρακτήρα της. Να πιστέψει στον ίδιο της τον εαυτό. Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Να μείνει ψηλά, να μείνει κοντά και όταν έρθει πάλι η ώρα θα τα ξαναπούμε…