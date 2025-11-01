Με γκολ του Νικολό Τζανιόλο, η Ουντινέζε επιβλήθηκε 1-0 της Αταλάντα, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα για το 2025-26.

Ένα τέρμα από τον… πρώην ήταν αρκετό για τους Φριουλάνι. Ο Νικολό Τζανιόλο «πλήγωσε» την ομάδα στην οποία έπαιξε πρόσφατα καθώς ήταν εκείνος που καθόρισε το ματς. Ο Ιταλός στο 40’ δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Καρνεζέκι έπειτα από το υποδειγματικό γύρισμα του Καμαρά. Με το 1-0 ήρθε η πρώτη ήττα της Αταλάντα στη φετινή Serie A, ενώ η Ουντινέζε με ματς περισσότερο ανέβηκε στην 8η θέση και το -3 από το Champions League.