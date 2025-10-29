Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: «Καθάρισε» η επιθετική τετράδα!

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη στο πρώτο ημίωρο, έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ απέναντι στην ΑΕΛ (4-1) για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Τσιφτσής: Δεν πιέστηκε επ' ουδενί από την επίθεση της ΑΕΛ, σε έναν «ασπρόμαυρο» μονόλογο. Φέρει ευθύνη στη μείωση της ΑΕΛ, όντας αρκετά «κρύος».

Μπάμπα: Ο ΠΑΟΚ «προτίμησε» τη δεξιά πλευρά για να αναπτυχθεί, με τον Αφρικανό μπακ να μην έχει τόσα ανεβάσματα. Χάνει τεράστια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο από κοντά να χριστεί σκόρερ.

Κένι: Εξαιρετικός επιθετικά. Μία ασίστ, συνεχόμενα ανεβάσματα «συνθέτοντας» τρομερό δίδυμο με τον Ντεσπόντοφ.

Μιχαηλίδης: Βοήθησε με τις βαθιές μπαλιές του, χωρίς όμως να χρειάζεται, με την ΑΕΛ να κλείνεται μαζικά.

Βολιάκο: Επιστροφή σε βασική ενδεκάδα για τον Ιταλό, δίχως να έχει «δουλειά» αμυντικά.

Μεϊτέ: Ακούραστος, ανίκητος και... αρχοντικός στο κέντρο. Οι παίκτες της ΑΕΛ προσπάθησαν με πολλούς τρόπους να τον σταματήσουν, δίχως αποτέλεσμα.

Μπιάνκο: Έδειξε διάθεση με αρκετά τρεξίματα στο κέντρο, βοηθώντας την ανάπτυξη από την πλευρά του.

Ιβανούσετς: Μαγικό γκολ για τον Κροάτη μόλις στο 2ο λεπτό. Ίσως η καλύτερη του εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ.

Κωνσταντέλιας: Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ξεκινάει από τα πόδια του και όχι άδικα. Ένα γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι σε μόλις 45 λεπτά.

Ντεσπόντοφ: Ο Βούλγαρος είναι σε τρομερή φόρμα -όπως όλος ο ΠΑΟΚ- . Γκολ και ασίστ για τον Κιρίλ, με τον Δικέφαλο να «πυροβολεί».

Μύθου: Ντεμπούτο σε βασική ενδεκάδα για τον 18χρονο φορ. Πρώτο επίσημο γκολ με την ανδρική ομάδα, με όμορφο τελείωμα για το 4-0.

Οι αλλαγές:

Θυμιάνης: Ένα ακόμα «κέρδος» για τον ΠΑΟΚ, η συμμετοχή του Έλληνα χαφ για περίπου 30 λεπτά.



Τάισον: Κάπως «νωθρός», με τον Δικέφαλο να αφήνει το πόδι από το γκάζι όμως.

Μπέρδος: Δεύτερο παιχνίδι για τον 17χρονο εξτρέμ, πολύτιμες εμπειρίες και θετικά δείγματα.

Τσάλοβ - Τέιλορ: Μπήκαν στο τελευταίο 20λεπτο ενός αγώνα που είχε ήδη τελειώσει, χωρίς να μπορούν να κριθούν.

