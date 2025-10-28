ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλια εσυ... MVP - Κορυφαίος «ασπρόμαυρος» του Σεπτεμβρίου

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακηρύχτηκε MVP του ΠΑΟΚ για τον Σεπτέμβριο, με 56,79%, κάνοντας τη διαφορά στα περισσότερα παιχνίδια.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε MVP για τον μήνα Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας το 56,79% των ψήφων σας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την εξαιρετική του κατάσταση και τη σταθερά υψηλή του απόδοση.

Ο Mr. Breeze αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Με τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τις προσωπικές του ενέργειες, κατάφερε να κάνει τη διαφορά στα περισσότερα παιχνίδια, δίνοντας ρυθμό και επιθετική πνοή στην ομάδα του Δικεφάλου.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Γίρι Παβλένκα με ποσοστό 34,73%, συνεχίζοντας τις σπουδαίες εμφανίσεις του κάτω από τα δοκάρια, ενώ τρίτος ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης με 8,48%, όντας σταθερός και αποτελεσματικός στην αμυντική γραμμή του Δικεφάλου.»