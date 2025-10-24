Οι δύο τρέχουν στην ευθεία, ο τρίτος χαϊδεύει το γκάζι, ο Ράφα έχει ανηφόρα!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τους "στρωμένους" ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, την ΑΕΚ που έχει μπει σε κανονικότητα και τον Μπενίτεθ ο οποίος πρέπει να μετατρέψει σε ομάδα μια αλλόκοτη κατάσταση. Κι ένα υστερόγραφο για τον... Λανουά.

Μπορεί να είναι ο κορυφαίος, ως όνομα - διακρίσεις, προπονητής που έχει έρθει ever στη χώρα μας, σίγουρα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος, όμως καλείται με το "καλημέρα" να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει στον... ψυχολόγο και τον πιο δυνατό χαρακτήρα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώθηκε από το τριφύλλι, με όλη την αποθέωση που αξίζει στο προπονητικό βιογραφικό του, ένα πρωινό όμως στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε χάσει ακόμη ένα παιχνίδι που σκόραρε πρώτος, ενώ ο ΠΑΟΚ γιορτάζει "διπλό" - παράσημο στη Γαλλία και η ΑΕΚ απολαμβάνει ιστορικής έκτασης νίκης στην Ευρώπη με εξάρα. Όσο για τον αιώνιο αντίπαλό του, τον Ολυμπιακό, μπορεί να έφαγε 6 γκολ στη Βαρκελώνη, όμως είναι πρωταθλητής Ελλάδος, κυπελλούχος του Conference League μόλις 2 χρόνια πριν, γενικά σε κατάσταση που μπορεί να αντέξει δίχως ουσιαστικούς κραδασμούς κάποια σποραδικά σκληρά αποτελέσματα. Γιατί έχει την αξία, το ρόστερ και τη δυναμική να τα ξεπερνάει.

Ο καταπληκτικός στα τελευταία 3 ματς ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου "χορεύει" στους εντυπωσιακούς ρυθμούς του "Ντέλια" και του Ζίβκοβιτς, ενώ χαίρεται την "ανάδειξη" του Αντώνη Τσιφτσή. Με δύο νίκες στα ντέρμπι κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά και με ένα τρομερό "διπλό" απέναντι σε ομαδάρα όπως η Λιλ, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έδιωξε το κακό σύννεφο αλλά τρέχει με χίλια στην ευθεία. Η ηρεμία και η καλή αύρα επανήλθαν κι αν κάποιοι σταματήσουν να ποντάρουν στον διχασμό που μόνο κακό κάνει στον σύλλογο, ο ΠΑΟΚ φωνάζει ότι θα παίζει μέχρι τέλος τα ρέστα του για το πρωτάθλημα δίχως να αφήνει διόλου στην άκρη την Ευρώπη. Όταν μέσα σε 5 μέρες "εξαφανίζεις" στο β΄' ημίχρονο την ΑΕΚ με νίκη στην Opap Arena και μπορείς να βγαίνεις θριαμβευτής από τον φρενήρη ρυθμό στο "Πιερ Μωρουά", σημαίνει πως όχι μόνο είσαι στην ευθεία αλλά μπορείς να το "σανιδώσεις"! Αν ο ΠΑΟΚ δεν γκελάρει στα "μικρά" μα ταυτόχρονα "επικίνδυνα" ματς, στα ντέρμπι διαθέτει τεχνογνωσία πρωταθλητισμού. Και ο Ιανουάριος, με Ζαφείρη να έρχεται και μια δυο καλές προσθήκες ακόμα, είναι κοντά.

Η ΑΕΚ θα έχει αναταράξεις, λογικό τούτο, αφού είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα. Μέχρι το ματς με την Τσέλιε ήταν ένα σφιχτό σύνολο που γούσταρε να παίζει για το αποτέλεσμα και το "μηδέν" πίσω, μετά ξαφνικά έγινε "μπάτε σκύλοι αλέστε" (αποκορύφωμα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ) αλλά χθες βρήκε μπροστά της την Αμπερντίν και την κατασπάραξε. Προφανώς χρειάζεται κι άλλο χρόνο για να κατασταλάξει ο χαρακτήρας της. Στο Φάληρο το διαγώνισμα είναι από τα πιο σοβαρά που θα δώσει. Όμως, ό,τι κι αν γίνει, η ΑΕΚ με τον Νίκολιτς έχει μπει σε διαδικασία ποδοσφαιρικής κανονικότητας. Βλέπει τον μεγάλο δρόμο και χαϊδεύει το γκάζι. Ξαναλέω πως ακόμη έχει δουλειά μέχρι να πει με ασφάλεια "τώρα το πατάω και τρέχω με χίλια". Ομως έχει βάλει καλό μοτέρ στο αμάξωμα.

Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ακόμη κι αν το Τσάμπιονς Λιγκ διαθέτει αντιπάλους που φαντάζουν πάνω από το μπόι του, είναι μια ομάδα που στην Ελλάδα έχει το ρόστερ, τον προπονητή και τη δυναμική να το πάει μέχρι τέρμα στη διεκδίκηση του τίτλου και στο φινάλε να το σηκώσει. Ακόμη και σήμερα που ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και τον έχει κερδίσει με ανατροπή, ο Ολυμπιακός θεωρείται από την πλειονότητα του κόσμου φαβορί για την πρωτιά. Τυχαίο; Ακόμη και την εβδομάδα που ο ίδιος "έφαγε" έξι γκολ και η ΑΕΚ "έριξε" 6 γκολ στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός θεωρείται από την πλειονότητα το φαβορί για το Κυριακάτικο ντέρμπι. Τυχαίο; Οχι βέβαια. Με τον Μεντιλίμπαρ είναι στην ευθεία και τρέχει με χίλια.

Οπότε πάμε στον Ράφα Μπενίτεθ. Τι παραλαμβάνει; Μια ομάδα πληγωμένη σε όλο το κορμί της. Χωρίς πρωτάθλημα εδώ και 15 χρόνια. Με τον κόσμο να "βράζει" με τον ιδιοκτήτη. Με τον Αλαφούζο να βάζει διαρκώς ένα καράβι λεφτά αλλά ουσιαστικά να τα πετάει σε... κρατήρα ηφαιστείου που τα καίει. Με αποτυχημένους προπονητές στη μετά Γιοβάνοβιτς εποχή, με αποτυχημένο πρώην τεχνικό διευθυντή, μα ΚΑΙ με ποδοσφαιριστές οι οποίοι ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να βρίσκονται διαρκώς εκτός κριτικής. Δεν μπορεί να φταίνε ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, αλλά οι παίκτες του ρόστερ να βγαίνουν πάντα... άβρεχτοι. Σε επτά ματς φέτος, Ελλάδα και Ευρώπη, έχουν προηγηθεί αλλά στο τέλος είτε έρχονται ισόπαλοι είτε χάνουν. Και μέσα στο ματς συνήθως πετάνε στα σκουπίδια ευκαιρίες να διευρύνουν τη διαφορά. Οπως συνέβη δύο φορές στο Ρότερνταμ. Αντί όμως ο Σβιντέρσκι να πλασάρει για το 0-2, κάθισε στο χορτάρι με τα χέρια ψηλά και διαμαρτυρόταν για πέναλτι που δεν υπήρχε. Και οι συμπαίκτες του είχαν το μυαλό στο... var με αποτέλεσμα η Φέγενορντ να τους ισοφαρίσει στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου με παίκτη που βγήκε στην πλάτη τριών αμυντικών! Στο β' ο γνωστός φοβικός Παναθηναϊκός κατέρρευσε.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, παρά την τεράστια προπονητική εμπειρία του, έχει ανηφόρα να ανέβει στον Παναθηναϊκό. Εκτός των άλλων δεν είναι καλοκαίρι να φτιάξει το ρόστερ όπως εκείνος θέλει, αλλά γι αυτό πρέπει να περιμένει στις δύο στάσεις του Ιανουαρίου και του τέλους της σεζόν. Μέχρι τότε όμως θα κρίνεται με βάσει αυτούς που τώρα υπάρχουν στο ρόστερ. Τη νοοτροπία των οποίων πρέπει να αλλάξει πρωτίστως.

Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς καλούς παίκτες -μην τα ισοπεδώνουμε όλα- όμως η προσωπικότητα φαίνεται ότι απουσιάζει. Και μάλλον πρέπει να αποκτηθεί σε ισχυρές δόσεις στις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους. Επαναλαμβάνω ότι δεν γίνεται να φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός των παικτών. Είμαι πολύ περίεργος να δω πόσοι εξ αυτών μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές προκλήσεις που μπαίνουν με την παρουσία στα αποδυτήρια ενός προπονητή με βιογραφικό για να υποκλίνονται. Πολύ περίεργος...

ΥΓ: Μετά ΚΑΙ από την αθώωση της ΑΕΚ στην "υπόθεση Λανουά" ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είναι πολλαπλά ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ στα μάτια της κοινής γνώμης. Ο "προπηλακισμός" που υποστήριξε ο ίδιος ως μέγα γεγονός στην Ομοσπονδία αποδείχθηκε ΚΑΙ στις δικαστικές αίθουσες ότι ήταν ένα "τίποτα με μπόλικο καθόλου", πέρα από τις ύβρεις 5 ανόητων της εξέδρας. Η παρατεταμένη σιωπή του κ. Λανουά κάνει δε την υπόθεση ακόμα χειρότερη. Και η οργή της επίσημης ΑΕΚ είναι απόλυτα δικαιολογημένη.