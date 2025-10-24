Το «6-1» της ΚΑΕ Ολυμπιακός προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις: «Μανία απομόνωσης και εχθρότητα»!

Πρωτοφανείς διαστάσεις παίρνει ένα αμφιλεγόμενο tweet της ΚΑΕ Ολυμπιακός για «6-1» μετά το ματς με τη Μπαρτσελόνα. Μεγάλες αντιδράσεις στα ερυθρόλευκα media. Με αναφορές σε Τσάκο, Arrena, Εγκληματικές Οργανώσεις και πληρωμένα trolls στα social media.

Το βράδυ της Τρίτης οι Ερυθρόλευκοι έφυγαν με ένα βαρύ 6-1 από την Βαρκελώνη, ωστόσο τα απόνερα που άφησε το αποτέλεσμα προκάλεσαν… τσουνάμι στο λιμάνι του Πειραιά και όχι τόσο στην ΠΑΕ όσο στην ΚΑΕ και στα ενδότερα.

Μία ανάρτηση που έγινε την επομένη του αγώνα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media που αφορά σε εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, αποτέλεσε την αφορμή για να ξεσπάσει ένας "πόλεμος" τόσο στα "ερυθρόλευκα" media, όσο και social media.

Ο λόγος; Ότι η προσφορά αυτή αφορά... 6 αναμετρήσεις και... 1 εμπειρία ζωής!

Η σύνθεση του "6" και του "1" στους λογαριασμούς της πειραϊκής ΚΑΕ δημιούργησε αυτόματα συνειρμούς καθώς έμοιαζε περισσότερο με εσωτερική καζούρα.

Το πιο "light" που ακούστηκε-γράφτηκε είναι ότι πρόκειται για ένα κακόγουστο black χιούμορ και φτηνό τρολάρισμα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός η οποία -σύμφωνα με όσα λέγονται- δεν δίστασε να διακωμωδήσει μία μαύρη στιγμή για ένα άλλο τμήμα του συλλόγου, τη στιγμή που εκείνο ήταν εξαιρετικά ευάλωτο.

Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα "Κόκκινος Πρωταθλητής" με τεράστιο χτύπημα μάλιστα στο εξώφυλλο:

«Επειδή έχει και η υπομονή τα όριά της φανταζόμαστε ότι ήδη στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν απομακρύνει τον “πονηρό” ή την “πονηρή” που προκάλεσε και πάλι το κοινό αίσθημα των φιλάθλων του Ολυμπιακού, επιλέγοντας την επόμενη μέρα της «Σφαγής της Βαρκελώνης» να κάνουν διαφήμιση-καμπάνια με τίτλο SIX (6+1) προκαλώντας τον κόσμο του Ολυμπιακού που αντέδρασε σε αυτή τη διχαστική λογική της ΚΑΕ που μάλλον τελικά εκμεταλλεύεται την στάση ΠΑΕ και Ερασιτέχνη, που είναι στάση ενωτική και βάζει πάνω από όλα τον Ολυμπιακό!

Απόδειξη σε αυτό είναι ότι η ΠΑΕ ως τώρα μόνο στηρίζει την ΚΑΕ και τους ιδιοκτήτες της σε κάθε κρίσιμη στιγμή και κάθε φορά που χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας. Αντιθέτως η ΚΑΕ φαίνεται να επιμένει σε μία πολιτική απομόνωσης και αποξένωσης από τα άλλα τμήματα του Συλλόγου, μία πολιτική που δεν έχει καμία λογική! Καθώς σε όλους τους τόνους, επίσημα και ανεπίσημα ΠΑΕ και Ερασιτέχνης δεν είχαν κάποια απαίτηση από την ΚΑΕ και μάλιστα δεν την έφεραν και σε δύσκολη θέση όταν συνέβαιναν ιστορικά γεγονότα για τον Σύλλογο και η ΚΑΕ ήταν απούσα!

Όπως για παράδειγμα η Υπόθεση Ρέντη και η κατά φαντασίαν (ή να πούμε κατά… παραγγελίαν του Μαξίμου;) “εγκληματική οργάνωση” των οπαδών του Ολυμπιακού που συμπεριελάμβανε ποινικές διώξεις για τις Διοικήσεις των ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη αλλά ως εκ θαύματος δεν συμπεριελάμβανε την διοίκηση της ΚΑΕ! Μάλιστα όπως λένε επιβεβαιωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες η ΚΑΕ αρνήθηκε να υπογράψει κοινή θέση του Συλλόγου ότι η Θύρα 7 είναι το μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα και όχι φυσικά “εγκληματική οργάνωση”, γιατί προφανώς γνώριζε από τους φίλους της στο Μαξίμου ότι θα είναι ΕΚΤΟΣ ΔΙΩΞΕΩΝ”. To ήξερε και από τον “Ολυμπιακάρα” Γρηγόρη Δημητριάδη, ανιψιό του Πρωθυπουργού και θαμώνα του ΣΕΦ ο οποίος είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στα γήπεδα του Ολυμπιακού σε όλα τα σπορ αλλά στο ΣΕΦ είναι ο νούμερο… ένα επίσημος!

Προφανώς λοιπόν η “εγκληματική οργάνωση” αφορά μόνο στο ποδόσφαιρο και στα ερασιτεχνικά σωματεία και στο μπάσκετ πηγαίνουν άλλοι Ολυμπιακοί! Ίσως εκείνοι οι “μπασκετικοί Ολυμπιακοί που χάρηκαν για την ανάπλαση του ΣΕΦ” που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης διαχωρίζοντας σε μία ιστορική απρέπεια από μέρους του τον κόσμο του Θρύλου!

Ιστορική απρέπεια η στάση τους “ντιλάρω με την κυβέρνηση και μένω εκτός διώξεων” κυρίως απέναντι στους φιλάθλους μας και πρωτίστως σε όσους κατηγορούνται… Κουβέντα δεν βγήκε από τους (κατηγορούμενους αδίκως΅) ανθρώπους της ΠΑΕ. Κουβέντα δεν βγήκε για τις γελοιότητες που διέσπειραν κάποιοι ως φήμες για την ανάπλαση του ΣΕΦ και των γύρω χώρων που αφορούσαν και στον Ερασιτέχνη. Αντιθέτως τονίστηκε στο πιο υψηλό επίπεδο, ότι η ΠΑΕ επιθυμεί να παραδοθεί το ΣΕΦ στην ΚΑΕ για να έχει γήπεδο.

Κουβέντα δεν βγήκε από τους ανθρώπους της ΠΑΕ όταν κάποιοι γελοίοι έγραφαν για “χρέη σε τράπεζες” φωτογραφίζοντας το Καραϊσκάκη, τον ναό του Ολυμπιακού και όταν εξαγριώθηκε ο κόσμος έλεγαν ότι εννοούσαν άλλα. Κουβέντα δεν έβγαλαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ όταν πληρωμένα τρολ σε μπασκετικό γκρουπάκι βγάζουν δηλητήριο για την ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχει βλέπετε μηχανισμός έτοιμος από στρατιές τρολ λόγω Δημητριάδη και “Ομάδας Αλήθειας” της ΝΔ. Άλλωστε πολλές φορές, συνοδός του ανιψιού εκτός από καμιά 20αριά αστυνομικούς που πληρώνει ο ελληνικός λαός είναι και ο εκ των ιδρυτών της Ομάδας Αλήθειας της ΝΔ Κώστας Δογάνης.

Κουβέντα δεν έβγαλαν από την ΠΑΕ όταν στέλεχος της εταιρείας Αρρένα Ιδιοκτησία Τσάκου στην παρουσίαση μιλούσε για την ομάδα μπάσκετ που είναι “υγιές κομμάτι του Ολυμπιακού” γιατί μάλλον το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το πόλο, το χάντμπολ είναι “άρρωστο”. Μιλώντας για τον κύριο Τσάκο, λίγοι γνωρίζουν πως είναι μέτοχος της Κρίσταλ Πάλας, στο γήπεδο της οποίας παρουσιάστηκε και ένα εμετικό πανό κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σύντομα λόγω της ποινικής διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μάθουμε όλοι τους εμπνευστές και όσους πλήρωσαν γι’ αυτό το εμετικό πανό. Συνεχίζει η ΠΑΕ να μη βγάζει κουβέντα και σίγουρα αυτό είναι από δύναμη και όχι από αδυναμία. Είναι γιατί και η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος αλλά και η υπομονή έχει όρια...».