Συμφωνία Παναθηναϊκού με Ράφα Μπενίτεθ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ έδωσαν τα χέρια και το μόνο που απομένει για την επικύρωση του deal είναι οι υπογραφές. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Αίσιο τέλος είχαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ισπανού προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, με συνέπεια να υπάρχει πλήρης συμφωνία για τη σύναψη συνεργασίας των δύο πλευρών για τα επόμενα 2,5 χρόνια έναντι μυθικού συμβολαίου της τάξεως των 3.6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και του πολυπληθούς τιμ των συνεργατών του (3 εκατ. + 600 χιλ. ευρώ).

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν ότι το βράδυ της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν με θετικό τρόπο οι συζητήσεις των δύο μερών και το μόνο που απομένει είναι έγγραφη επικύρωση της συμφωνίας, ήτοι οι υπογραφές!

Ο Μπενίτεθ θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί υπό την καθοδήγησή του ευελπιστώντας πως έχει βρει τον άνθρωπο στην άκρη του πάγκου που θα τον οδηγήσει στις επιτυχίες.

Οι ίδιες αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει αφορά στο χρόνο που θα αποφασίσει να πιάσει επισήμως δουλειά και να προπονήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη καλή εικόνα όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, κάτι που άλλωστε φάνηκε στις επαφές του με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο και τον ποδοσφαιρικό σύμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι.

Το πιθανότερο είναι να αναλάβει τα καθήκοντά του μετά το ματς με τη Φέγενορντ αλλά αυτή τη στιγμή που υπάρχει μία φιξαρισμένη ημερομηνία επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του.

Η ουσία είναι ότι ο Αλαφούζος «έδωσε τα χέρια» με τον Μπενίτεθ και ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με τον Ισπανό προπονητή στο τιμόνι του το προσεχές διάστημα.

Ο 65χρονος Ισπανός έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή διαδρομή στην Ευρώπη, έχοντας εργαστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα κλαμπ του πλανήτη: Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Βαλένθια, Τσέλσι, Ίντερ, Νάπολι, Νιούκαστλ, Έβερτον και Θέλτα.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ το 2005 με τη Λίβερπουλ, ενώ έχει πανηγυρίσει και το Γιουρόπα Λιγκ με την Τσέλσι, το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με τη Βαλένθια, το Κύπελλο Ιταλίας με τη Νάπολι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με την Ίντερ.

Οσον αφορά το επιτελείο του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα απαρτίζεται από έξι συνεργάτες. Τους Πάκο ντε Μιγκέλ (στενός συνεργάτης του από την εποχή της Βαλένθια) και Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ (πρώην παίκτης και συνεργάτης του σε Λίβερπουλ, Νάπολι και Ρεάλ), ως άμεσοι βοηθοί του.

Τον Πέδρο Κόμπος, που θα έχει τον ρόλο του αναλυτή των αντιπάλων και της τακτικής, τον Τσάβι Βαλέρο ως προπονητή τερματοφυλάκων (δούλεψε και στην Γουέστ Χαμ και είναι μακροχρόνιος συνεργάτης του Ισπανού), τον γυμναστή Νταβίντ Φερνάντεθ και τον Ραούλ Ντίαθ ως αναλυτή επιδόσεων.