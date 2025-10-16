Δίνει «ηγεμονικό» συμβόλαιο στον Μπενίτεθ και το σταφ του ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να δώσει στον Ράφα Μπενίτεθ το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ από ελληνική ομάδα σε προπονητή: 3 εκατ. ευρώ καθαρά ετησίως, συν 600 χιλ. ευρώ για το πολυπληθές staff του!

Παρά την διάψευση της ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ, όντας μάλιστα αποφασισμένος να του δώσει και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε προπονητικό τιμ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός θα εισπράττει -εφόσον προκύψει οριστική συμφωνία- 3 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ άλλες 600 χιλ. ευρώ θα είναι η αμοιβή των συνεργατών του, σε ένα «deal» που δεν έχει προηγούμενο στην χώρα μας. Η διάρκεια του συμβολαίου του θα είναι για 2.5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Όσον αφορά το επιτελείο που θα φέρει μαζί του ο Μπενίτεθ, οι πληροφορίες λένε πως θα απαρτίζεται από 6 συνεργάτες. Οι Πάκο ντε Μιγκέλ (στενός συνεργάτης του από την εποχή της Βαλένθια) και Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ (πρώην παίκτης και συνεργάτης του σε Λίβερπουλ, Νάπολι και Ρεάλ) θα είναι οι δύο άμεσοι βοηθοί του.

Ο Πέδρο Κόμπος θα έχει τον ρόλο του αναλυτή των αντιπάλων και της τακτικής, ο Τσάβι Βαλέρο είναι προπονητής τερματοφυλάκων (δούλεψε και στην Γουέστ Χαμ και είναι μακροχρόνιος συνεργάτης του Ισπανού), ο Νταβίντ Φερνάντεθ θα είναι ο γυμναστής και ο Ραούλ Ντίαθ θα έχει ρόλο στο σκάουτινγκ, τα match reports και θα είναι παράλληλα αναλυτής επιδόσεων.