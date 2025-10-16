Ο Μπαλντίνι, το «ίσιωμα», τα 3,5 εκατ. για τους δύο και η προοπτική «καλή ομάδα-Βοτανικός-πώλησης της ΠΑΕ»

Ο Βασίλης Βέργης αξιολογεί - ακτινογραφεί τις καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό.

Να μη σας κουράζω με πολλά λόγια. Το ρεπορτάζ κυριαρχεί, οι εκτιμήσεις έπονται:

1. Μιλούσα προχθές με πρόσωπο (Έλληνα) που γνωρίζει αρκετά τον Μπαλντίνι. Μου είπε τα εξής: «Μην ακούς, Βασίλη, ότι ο Φράνκο θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Ο Μπαλντίνι που ξέρω εγώ θα έρθει και θα τα κάνει όλα ίσιωμα. Θα αλλάξει τα πάντα και θα φτιάξει το κλαμπ όπως εκείνος έχει στο μυαλό του, φυσικά με την απόλυτη έγκριση του ιδιοκτήτη». Μετά από λίγες ώρες άρχισαν να πέφτουν βροχή οι ειδήσεις: το τριφύλλι μιλάει με τον Ράφα Μπενίτεθ για τη θέση του προπονητή, ο Παπαδημητρίου αποχωρεί και υπάρχει ήδη συζήτηση με ξένο τεχνικό διευθυντή, ο Σουφλέρης φεύγει, το τμήμα σκάουτινγκ «ανακατασκευάζεται». Α, και βρίσκεται στην πόρτα της επιστροφής ο Μπουτσικάρης, ο οποίος είναι «απέναντι» με πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον του Αλαφούζου το οποίο μέχρι πρόσφατα τον επηρέαζε καθοριστικά στις αποφάσεις του. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Μια μικρή... κοσμογονία όλα τούτα και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή. Οι «διαψεύσεις» δεν απασχολούν, σωστότερα εντάσσονται στη λογική «Ο Παναθηναϊκός έχει κρίσιμο ματς με τον Άρη την Κυριακή και πρέπει με κάποιο τρόπο το ποδοσφαιρικό τμήμα να μείνει έξω απ΄όλα αυτά που γράφονται και λέγονται».

2. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ αφουγκράστηκε (από τις ελάχιστες φορές που συνέβη) το «θέλω« των οπαδών του «τριφυλλιού» και έκανε τις μεταγραφές των Τεττέη - Παντελίδη με τρόπο εκκωφαντικό! Καθαρά προσωπική του απόφαση, καθώς λίγους μήνες πριν ο Παπαδημητρίου είχε απαντήσει αρνητικά στην κρούση του Χρήστου Πρίτσα (μέσω Παναγιωτίδη) «πάρτε τον Τεττέη για 3ο σέντερ φορ». Τότε είναι ζήτημα αν θα πλήρωνε ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά 300.000 ευρώ, τώρα πήρε τον 24χρονο φορ μαζί με τον Παύλο Παντελίδη πληρώνοντας το απίστευτο ποσό των 3 εκατ. ευρώ + 500.000 ευρώ μπόνους, συν 30% μεταπώληση και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η εκπληκτική για την Κηφισιά συμφωνία. Είναι φανερό όμως ότι ο Γιάννης Αλαφούζος δεν ήθελε να αγοράσει μόνο τους δύο παίκτες, αλλά ταυτόχρονα και μία «επικοινωνιακή νίκη» επί των άλλων τριών «μεγάλων» που θα του έδινε κάποια μπόνους στα μάτια των οπαδών του Παναθηναϊκού. Δύσκολο αυτό, βέβαια, όμως πρέπει να του πιστωθεί ότι για τις δύο μεταγραφές πλήρωσε σχεδόν 40% πάνω από τον υψηλότερο ανταγωνισμό. Από κάποιους μάλιστα και 100% επάνω!

3. Για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ΚΟΜΒΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ το γήπεδο στον Βοτανικό. Αυτό που θα είναι έτοιμο έως τον Ιούλιο του 2027, ενδεχομένως και κάποιους μήνες νωρίτερα αφού υπάρχει το μπόνους των 5 εκατ. ευρώ για τις κατασκευάστριες εταιρείες οι οποίες φυσικά δεν... πετάνε λεφτά! Γι αυτό και οι εργασίες γίνονται σε «τρελούς» ρυθμούς εδώ και καιρό. Ο κ. Αλαφούζος εκτιμά -ορθά- ότι με το γήπεδο ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει στάτους και θέλει να προσαρμόσει ανάλογα την εταιρεία σε στελεχιακό και ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η πρόσληψη του Μπαλντίνι αποτελεί την αφετηρία των εξελίξεων. Γιατί θα υπάρξει, δεδομένα, συνέχεια στις αλλαγές και στη στελεχιακή αναβάθμιση που τόσο ανάγκη έχει ο Παναθηναϊκός.

4. Δεν γνωρίζω αν η κυρία Αγγελικούση ενδιαφέρεται να αποκτήσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όμως θεωρώ δεδομένο πως από τη στιγμή που θα παραδοθούν στα χέρια του Αλαφούζου τα κλειδιά του νέου γηπέδου, το τριφύλλι θα αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά για επένδυση brand στη χώρα. Δεν χρειάζεται ανάλυση «γιατί». Ο Αλαφούζος, λοιπόν, έχοντας το πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας χωρητικότητας 40.000 θέσεων θέλει να δημιουργήσει μέχρι τότε μια καλή ομάδα και ταυτόχρονα μια εταιρεία με στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου ώστε αυτά να συνθέτουν το «ιδανικό πακέτο» προς πώληση. Όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις «μόνο έτσι θα μπορέσει να ζητήσει από τον υποψήφιο αγοραστή μεγάλο μέρος των δεκάδων εκατομμυρίων που έχει βάλει στον σύλλογο». Μπορεί βέβαια να έχει και στο μυαλό του ότι μέχρι τότε θα έχει κερδίσει ένα πρωτάθλημα και θα αλλάξει την άποψη που έχουν για εκείνον οι οπαδοί του τριφυλλιού. Νομίζω όμως ότι και ηλικιακά (το 2027 θα κλείσει τα 70) για τον κ. Αλαφούζο η αποχώρηση θα είναι ο προφανής δρόμος, γι αυτό η πώληση της ΠΑΕ φαντάζει μονόδρομος (για τότε, επαναλαμβάνω) εκτός των τεράστιων οικονομικών εσόδων που θα του αποφέρει.

Θα μου πείτε -και δικαιολογημένα- «καλά όλα αυτά που μας λες αλλά επειδή μιλάμε για τον Αλαφούζο, πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα πλάνα του δεν θα ξαναγίνουν... αεροπλάνα;»

Σωστή η σκέψη και η καχυποψία. Κι εγώ την έχω. Ομως η διαφορά ονομάζεται ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ και όσα ευεργετικά το νέο γήπεδο θα φέρει στον ταλαιπωρημένο σύλλογο. Ακόμη και την προσδοκώμενη για τον κόσμο του αλλαγή ιδιοκτησίας που θα γυρίσει μια για πάντα τη σελίδα και θα τον οδηγήσει σε πολύ καλύτερο μέλλον.

Εδώ είμαστε να τα βλέπουμε, και να τα αξιολογούμε, όλα μέρα μέρα.