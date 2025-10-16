Χωρίς Στρεφέτσα στην Λάρισα ο Ολυμπιακός

Ο Γκάμπριελ Στεφέτσα δεν θα είναι διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet (18/10, 17:00).

Ανέτοιμος για να αγωνιστεί κρίθηκε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Ολυμπιακού, ο οποίος τέθηκε νοκ-αουτ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα δεν έχει φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε και κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων κόντρα σε Μπαρτσελόνα και ΑΕΚ για το Champions League και το ελληνικό πρωτάθλημα, αντίστοιχα.

Αντίθετα, στην αποστολή των Πειραιωτών αναμένεται να επιστρέψει ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και τον άφησαν εκτός από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και από τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας με Σκωτία και Δανία.