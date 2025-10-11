Tην 4η συνεχόμενη νίκη του πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο (0-2) για τη Super League K15, λίγες μέρες πριν φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο ντέρμπι «κορυφής».

Με τον... ασταμάτητο Πριόβολο να σκοράρει ξανά και τον Κακάλη να «σφραγίζει» τη νίκη, ο Δικέφαλος έκανε το 4/4 πριν το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Ένωση.

Στο 30΄ο Σταθόπουλος σέντραρε στον Πριόβολο και ο φορ των «ασπρόμαυρων» σκόραρε για το 0-1, πετυχαίνοντας το 6ο φετινό του γκολ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Αρκετές χαμένες ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους στο επόμενο διάστημα, με το τελικό 0-2 να διαμορφώνει ο Κακάλης στο 57΄, έπειτα από όμορφη ατομική ενέργεια. 12 βαθμοί λοιπόν για την ομάδα των Δημητριάδη-Βασιλάκου, η οποία παραμένει στην κορυφή της Super League K15.

Την επόμενη ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ, ενώ ο Ατρόμητος δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου.