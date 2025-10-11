Ουμτιτί: «Θέλω να γίνω προπονητής»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό «TF1», μετά την βράβευση του στο Parc des Princes, πριν από την νίκη της Γαλλίας επί του Αζερμπαϊτζάν με 3-0, ο Σαμουέλ Ουμτιτί επιβεβαίωσε την επιθυμία του να γίνει προπονητής, «όπως πάντα ήθελε», αναγνωρίζοντας ότι πρώτα πρέπει να εκπαιδευθεί γι΄αυτό.

«Η απόφασή μου (σ.σ. για την αποχώρηση από την ενεργό δράση) ελήφθη πριν από έναν μ' ενάμιση χρόνο, οπότε το έχω ήδη αποδεχθεί. Και έχω ήδη σκεφθεί τί θα ακολουθήσει. Είναι αλήθεια ότι πάντα ήθελα να γίνω προπονητής, εδώ και πολύ καιρό. Και η επιθυμία να μεταδώσω τις γνώσεις μου είναι σημαντική για εμένα. Νομίζω μάλιστα ότι η θέση μου στο γήπεδο ήταν να έχω αυτό το συνολικό όραμα, να βλέπω την ομάδα, να είμαι ηγέτης και να παίρνω αποφάσεις.

Θέλω να γίνω προπονητής και πρέπει να έχω ευθύνες. Αλλά πρέπει να εκπαιδευθώ. Γιατί η πραγματικότητα είναι, πως ότι ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν μου εγγυάται ότι θα γίνω και καλός προπονητής. Οπότε πρέπει να μαθαίνω και αυτό θα κάνω, ελπίζοντας να βρίσκομαι στον πάγκο σε λίγα χρόνια», ανέφερε.