Όταν η εξιχνίαση μιας δολοφονίας είναι θέμα τύχης!

Η υπόθεση της δολοφονίας του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη της αρρυθμίας του κράτους και της Δικαιοσύνης.

Τον Αύγουστο του 2023 εκατό περίπου Κροάτες χούλιγκαν πέρασαν τα ελληνικά σύνορα, κάνοντας παρέλαση σε όλη την επικράτεια μέχρι την Αθήνα. Οι κροατικές αρχές είχαν προειδοποιήσει τη χώρα μας για την άφιξη των πιο σκληρών χούλιγκαν της Ευρώπης. Σε ειδικό σήμα προς την ΕΛΑΣ επεσήμαναν τους κινδύνους και ανέφεραν ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή επίβλεψη των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Όπως είναι γνωστό, ο Αύγουστος στην Ελλάδα προσφέρεται για μακροβούτια. Προφανώς οι ιθύνοντες δεν ασχολήθηκαν καν με την κροατική προειδοποίηση και άφησαν τους χούλιγκαν να αλωνίζουν. Όταν δολοφονήθηκε ο Μιχάλης Κατσούρης, μέχρι και ο Αρειος Πάγος παρενέβη για να επισημάνει τις αστοχίες και την αδιαφορία της Αστυνομίας. Σχηματίστηκε δικογραφία για τους υπεύθυνους αξιωματικούς, η οποία αρχειοθετήθηκε από την Εισαγγελία δύο φορές!

Παρότι καταπατήθηκε η κοινή λογική, ουδείς ανώτατος δικαστικός λειτουργός ασχολήθηκε. Η υπόθεση μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ και στην ένορκη διοικητική εξέταση που διενεργήθηκε, τιμωρήθηκαν μόνο δύο από τους επτά υπεύθυνους αξιωματικούς. Ενας από αυτούς, απόστρατος ταξίαρχος πλέον, έκανε καταγγελία στον Αρειο Πάγο, θεωρώντας ότι αδικήθηκε. Η υπόθεση ξανάνοιξε και πλέον διερευνώνται ποινικά οι ευθύνες των επτά αστυνομικών και όσων άλλων εμπλέκονται. Χρειάστηκε να περάσουν δύο ολόκληρα χρόνια!

Και όχι μόνον αυτό: Αν δεν υπήρχε ο απόστρατος ταξίαρχος να διαμαρτυρηθεί, η Δικαιοσύνη θα βρισκόταν ακόμα στο δεύτερο όνειρο. Δεν βρέθηκε έστω ένας εισαγγελέας να αναρωτηθεί πως γίνεται να προφυλακίζονται για μια δολοφονία περίπου εκατό Κροάτες χούλιγκαν, να επιστρέφουν στα σπίτια τους και να μη φταίει κανείς. Ούτε αστυνομικός ούτε οποιοσδήποτε άλλος.

Η δολοφονία Κατσούρη έχει μείνει ανεξιχνίαστη, καθώς πέρα από τις ευθύνες των αστυνομικών, ποτέ δεν εντοπίστηκε ο δράστης. Στο επίπεδο των φημών υπήρξαν αναφορές και για Έλληνες χούλιγκαν που συνέδραμαν στους Κροάτες. Όμως η άκρη του νήματος δεν βρέθηκε ποτέ.

Είναι αδιανόητο σε μια πολυσύχναστη περιοχή της Αθήνας, στη Φιλαδέλφεια, να χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος και η υπόθεση της δολοφονίας του να μένει στο εισαγγελικό συρτάρι επί διετία. Μόνο και μόνο για να μην αναζητηθούν οι ευθύνες των αστυνομικών, οι οποίοι επέστρεψαν στην κροατική φάλαγγα να διαβεί ανενόχλητη τη μισή Ελλάδα.

Δυστυχώς αυτοί είναι οι ρυθμοί της απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και το πλαίσιο στο οποίο κινείται. Δεν μιλάμε για χειραγωγημένους αγώνες ή για οικονομικά εγκλήματα. Μιλάμε για μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε και η προτεραιοποίηση είναι το απολύτως αυτονόητο.