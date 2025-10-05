Αυτός ήταν ΠΑΟΚ! Οταν όλοι τον ξεγράφουν, αυτός αντιστέκεται, αντιδρά και ρίχνοντας στο καναβάτσο τον πρωταθλητή με ανατροπή, πήρε τρίποντο (2-1) που τον βάζει σε τροχιά κορυφής!

Από ίδια αφετηρία, αλλά με διαφορετικό βάρος. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League. Και οι δύο ομάδες προέρχονταν από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που δεν κύλησαν ομαλά, μόνο που στην περίπτωση του Δικεφάλου, τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, ψάχνοντας μετά από 5 ματς, για... οξυγόνο. Και τα πράγματα για τους ασπρόμαυρους έγιναν ακόμη χειρότερα, γκολ από τον Τσικίνιο μόλις στο 22΄αλλά... ποτέ να μην τα παρατάς. Με ένα απίθανο ΠΑΟΚτσίδικο comeback!

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα των ασπρόμαυρων στο γήπεδο της Τούμπας, επιστρατεύοντας Λόβρεν δίπλα στον Κεντζιόρα, Μεϊτέ - Καμαρά στα χαφ και Γιακουμάκη στην κορυφή. Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε την ίδια ενδεκάδα με την οποία αντιμετώπισε την Άρσεναλ, με μόνη αλλαγή τον Μπιανκόν στη θέση του τραυματία Ρέτσου.

Κυρίαρχος -ιδίως στις μονομαχίες- ο Ολυμπιακός με το... καλησπέρα της αναμέτρησης, καταγράφοντας την πρώτη τελική στο ματς με τον Ποντένσε (4'), ο οποίος δοκίμασε ένα σουτ από τα αριστερά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, με την μπάλα να περνά άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, μπήκε στο κάδρο των φάσεων ο Ελ Κααμπί. Ο Ορτέγκα έπαιξε κάθετα για τον Τσικίνιο, εκείνος γύρισε απ΄τα αριστερά, ο Κεντζιόρα δεν μπόρεσε να διώξει και η μπάλα έφτασε στα πόδια του φορ του Ολυμπιακού, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σε ένα ημίχρονο με πολλά λάθη και λιγοστές φάσεις, οι Πειραιώτες βρήκαν αποτέλεσμα, στριμώχνοντας ακόμη περισσότερο τους Θεσσαλονικείς. Η επιλογή τους να φορτώσουν από τα δεξιά του Δικεφάλου, αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Ορτέγκα να παίζει για τον Ελ Κααμπί που βρέθηκε στα άκρα και «έσπασε» στον Τσικίνιο, ο οποίος με ωραίο τελείωμα εντός περιοχής έγραψε το 0-1 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως μέχρι εκείνο το σημείο η στατιστική υπηρεσία έδειξε 5(1) τελικές για τον Ολυμπιακό και καμία για τον ΠΑΟΚ που «χώλαινε» στην ανάπτυξή του και είχε περισσότερο παθητική προσέγγιση στο ματς απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειχνε να ελέγχει το ρυθμό. Το σημείο «αφύπνισης» του ΠΑΟΚ ήρθε μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου, καταγράφοντας μέσα σε δύο λεπτά δύο σημαντικές στιγμές.

Στο 33΄ο Μπιανκόν υπέπεσε σε λάθος, ο Γιακουμάκης έκλεψε ψηλά και πάσαρε στον Κωνσταντέλια αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε το πλασέ του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Νέα τελική για τους γηπεδούχος λίγο αργότερα και πάλι από φάση που ξεκινά από τα πόδια του Κωνσταντέλια, ο οποίος γύρισε τη μπάλα κεντρικά στον Τάισον, ο Βραζιλιάνος την έστρωσε στον Καμαρά, που επιχείρησε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή αλλά ο κίπερ του Ολυμπιακού φώναξε «παρών».

Τίποτα περισσότερο από κάποια νεύρα και αρκετές μονομαχίες μέχρι την ολοκλήρωση του α΄μέρους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με τον δείκτη του σκορ στο 0-1, σε μία κατάσταση που «βάραινε» τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που εμφανίστηκε μετά την ανάπαυλα με τον Τσιφτσή κάτω από την εστία, λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Παβλένκα με ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Από μία καλή στιγμή και οι δύο ομάδες με την επανεκκίνηση του ματς. Για την ακρίβεια, καλές προϋποθέσεις που πέρασαν ανεκμετάλλευτες. Την αρχή έκανε ο ΠΑΟΚ, με το πολύ επικίνδυνο γύρισμα του Τάισον, αλλά η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Αντρίγια. Σαν σε επανάληψη της φάσης, ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Ποντένσε, όταν πήγε να «σπάσει» στον Ελ Κααμπί που ήταν μόνος, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα του...

Διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο του Δικεφάλου με τον Καμαρά να δίνει τη φάση του στον Οζντόεφ (54'), ετοιμάζοντας παράλληλα και τον Ντεσπόντοφ. Από αυτές τις ωραίες ιστορίες που «κρύβει» το ποδόσφαιρο, την ώρα που ο Βούλγαρος φάνταζε έτοιμος για να μπει στο ματς, ο Τάισον έφερε νέα δεδομένα στο ματς. Στο 63΄, ο Ζίβκοβιτς γέμισε για τον Τάισον, o Βραζιλιάνος κέρδισε τον Ορτέγκα στη μονομαχία και τελείωσε άψογα για το 1-1! Και αφού σήκωσε την Τούμπα στο πόδι, αποχώρησε από το γήπεδο.

Το μομέντουμ είχε γυρίσει, η Τούμπα «κόχλαζε» και ο ΠΑΟΚ έδειχνε πως ακόμη έχει... σφυγμό! Και φυσικά έναν παικταρά που λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο «μάγος» του Δικεφάλου έκανε υπέροχη κίνηση από τ΄αριστερά, ζαλίζοντας την άμυνα του Ολυμπιακού, ντρίμπλαρε τον Μπιανκόν και τον Κοστίνια, ο οποίος τον «γκρέμισε», με τον ρέφερι να καταλογίζει πέναλτι. Στο 75΄ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα και υπέγραψε την ανατροπή και το 2-1 για τον Δικέφαλο.

Νωρίτερα (71΄), ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού είχε αποσύρει τον Γκαρσία, ρίχνοντας τον Μουζακίτη, ενώ ακολούθησε και η είσοδος Ταρεμί (77') αντί του Ζέλσον και ο Γιαζίτσι αντί του Κοστίνια (85'), σε ένα all in των Πειραιωτών. Και πάλι όμως ο ΠΑΟΚ έδειχνε να έχει τον έλεγχο, έχοντας αντιστρέψει πλήρως το κλίμα, φθάνοντας μάλιστα και σε ένα τρίτο γκολ που δεν μέτρησε λόγω VAR.

Στο 83΄ο Κωνσταντέλιας πάτησε τη μπάλα κάτω και πήγε κατά μέτωπο, από τις κόντρες έφτασε στον Γιακουμάκη, ο οποίος με απίθανο τελείωμα, νίκησε τον Τζολάκη. Ο Όσμερς όμως πήγε στο VAR για να εξετάσει πιθανό φάουλ του Κωνσταντέλια με προβολή στο πόδι του Μπιανκόν πριν το διώξιμο του Γάλλου και εν τέλει ακύρωσε το τέρμα...

Το ματς ολοκληρώθηκε με μία απίθανη φάση για τους ασπρόμαυρους, με εκφραστή τον Ιβανούσετς που πάτησε περιοχή αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Τελικό αποτέλεσμα 2-1 στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει ένα σημαντικό τρίποντο που τον φέρνει σε τροχιά κορυφής και του δίνει τον απαραίτητο αέρα, μετά από ένα δύσκολο διάστημα...

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα(46΄Τσιφτσής), Μπάμπα, Λόβρεν , Κεντζιόρα, Κένι Μεϊτέ, Καμαρά(54΄Οζντόεφ), Τάισον(63΄Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας(88΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια(85΄Γιαζίτσι), Έσε, Γκαρθία(71΄Μουζακίτης), Ποντένσε, Τσικίνιο, Μάρτινς(77΄Ταρεμί), Ελ Κααμπί

