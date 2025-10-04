Η Τότεναμ έφυγε νικήτρια από το «Ellan Road», καθώς λύγισε με 2-1 την Λιντς για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Τα «Παγώνια» ήταν ιδιαίτερα μαχητικά, και καλύτερα ανά διαστήματα, όμως η Τότεναμ είχε τον τρόπο να πάρει αυτό που έψαχνε και να φύγει από την έδρα τους με τους βαθμούς της νίκης, αφήνοντας πίσω της δύο ισοπαλίες.

Ο αγώνας

Με το ξεκίνημα του αγώνα η Λιντς έδειξε πως είχε σκοπό να δυσκολέψει την Τότεναμ, αφού ο Ρόντον στο 7', με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα προς την εστία, όμως το δοκάρι του χάλασε τα σχέδια.

Το σύνολο του Τόμας Φρανκ ήθελε να βρει την απάντηση και να πλησιάσει στην εστία του Ντάρλοου.

Πράγμα που έκανε στο 23', όταν και έφυγε στην αντεπίθεση, με τον Τελ να πατά μέσα στην περιοχή και με το δεξί πόδι να στέλνει την μπάλα πάνω δεξιά στα δίχτυα κάνοντας το 0-1.

Η Λιντς μετά το γκολ που δέχθηκε, δεν έχασε την ψυχραιμία της, αντιθέτως, πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και είχε την κατοχή, φτάνοντας μάλιστα στην ισοφάριση.

Στο 34', ο Οκαφόρ βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα κάτω αριστερά στην εστία του Βικάριο κάνοντας το 1-1.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Τότεναμ ήξερε πως για να ανέβει στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για τη νίκη.

Δεν άφησε πολύ χρόνο να περάσει, και στο 57' ο Κουντούς έβαλε το όνομα του στον πίνακα τον σκόρερ κάνοντας το 1-2. Μετά από ένα σουτ εκτός περιοχής, ο τερματοφύλακας της Λιντς είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του.

Οι «Peacocks» συνέχισαν να παλεύουν για να φτάσουν ξανά στην ισοφάριση όμως οι πολύ καλές προσπάθειες του Ρόντον και του Λόνγκσταφ κατέληξαν σε άουτ.

Η Τότεναμ κράτησε το 1-2, παρά τον καταιγισμό σουτ που δέχτηκε, έως και την λήξη του αγώνα παίρνοντας το τρίποντο και ανέβηκαν στους 14 βαθμούς, ενώ η Λιντς έμεινε στους 8.