Η κριτική της ΑΕΚ: Δεν λειτούργησε τίποτα, για πρώτη φορά δεν είχε «απαντήσεις» ο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ βρέθηκε σε πολύ κακή βραδιά, σίγουρα στη χειρότερη φετινή της, γνώρισε δίκαια την ήττα (3-1) από την Τσέλιε και επί της ουσίας από το αποψινό ναυάγιο διασώθηκε μόνο ο Κουτέσα…

Στρακόσια 6

Δεν ξεκίνησε το ματς καλά, έκανε δυο σερί λάθη, είχε όμως είχε και μια σωτήρια επέμβαση σε σουτ του Ιοσίφοφ. Στο πρώτο γκολ της Τσέλιε δεν φέρει ευθύνη, στα αλλά δυο ίσως θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση.

Ρότα 6

Σε μέτρια επίπεδα κινήθηκε ο Ρότα που αντιμετώπισε ζητήματα αμυντικά ενώ και επιθετικά δεν έδωσε βοήθειες και δεν μπόρεσε να βγάλει συνεργασίες με τον αρνητικό Ελίασον.

Μουκουντί 6

Σοβαρά ζητήματα είχε η ΑΕΚ και στη καρδιά της άμυνας της. Δεν ήταν καλή μέρα για τον Μουκουντί που έχασε σε πολλές περιπτώσεις τον Κοβάσεβιτς που πέτυχε χατ τρικ.

Ρέλβας 6

Προβληματική εμφάνιση και για τον Ρέλβας που δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει. Δεν είχε καλή συνεργασία με τον Μουκουντί, οι τοποθετήσεις του δεν ήταν αυτές που έπρεπε και η ΑΕΚ ήταν ευάλωτη από την καρδιά της άμυνας της.

Πήλιος 5

Πολύ κακό παιχνίδι από τον Πήλιο που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Ιοσίφοφ. Ο αντίπαλος εξτρέμ του δημιούργησε πολλά προβλήματα, με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ να έχει μεταξύ άλλων κακή αντίδραση και στο 1-1 αφού δεν πάει πάνω στον Κοβάσεβιτς.

Γκρούγιτς 6

Ξεκίνησε νωχελικά το ματς, στη συνέχεια ανέβασε την απόδοση του αλλά χάθηκε και αυτός στην κάκιστη βραδιά όλης της ομάδας. Είχε κάποιες καλές ενέργειες με την μπάλα και κάποια κοψίματα όμως αντιμετώπισε και ζητήματα στον έλεγχο του χώρου.

Πινέδα 5

Σε πολύ ρηχά νερά ο Μεξικανός που έχει μεγάλη ευθύνη στο 3-1 αφού από δική του κακή πάσα η Τσέλιε βγαίνει στην κόντρα (ευθύνη έχει και η Γιόβιτς που δεν πάει πάνω στον μπάλα). Σε κάθε περίπτωση, ο Πινέδα ήταν πολύ κάτω από αυτά που μας έχει συνηθίσει.

Μαρίν 6

Αρνητικός και ο Μαρίν απόψε δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στις ανάγκες του αγώνα και δικαιολογημένα αντικαταστάθηκε. Υστέρησε και μεσοαμυντικά αλλά και δημιουργικά αφού δεν πήρε πρωτοβουλίες.

Ελίασον 5

Απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα ο Ελίασον. Δεν του βγήκε τίποτα και φάνηκε ελάχιστα. Αρκετά λάθη στο διάστημα που αγωνίστηκε και δικαιολογημένα και εκείνος αποτέλεσε την πρώτη αλλαγή.

Κουτέσα 7

Αν υπάρχει κάποιος που διασώθηκε απόψε, είναι ο Κουτέσα. Πετυχαίνει το 0-1 (και με δόση τύχης) αλλά σίγουρα και με μια κίνηση που την έχει και γενικότερα είχε δυο τρεις καλές ενέργειες από αριστερά. Απείλησε και στην επανάληψη με το αριστερό σουτ που έπιασε προς το τέλος.

Γιόβιτς 6

Είχε καλές και κακές ενέργειες απόψε. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε μια καταπληκτική κίνηση παίζοντας με πλάτη όμως δεν τελείωσε όπως θα έπρεπε την φάση. Στην επανάληψη σε κάποιες στιγμές έπαιξε σωστά τον ρόλο του σπάζοντας την μπάλα με ακρίβεια όμως είχε και ενέργειες που δεν του βγήκαν. Με αποκορύφωμα αυτή στην κακή πάσα του Πινέδα (που στην εξέλιξη η Τσέλιε έκανε το 3-1) που και εκείνος θα έπρεπε να κινηθεί προς την μπάλα.

Οι αλλαγές

Κοϊτά 6

Με το καλημέρα της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο απείλησε με μια ωραία ενέργεια αλλά στη συνέχεια χάθηκε και εκείνος στη μετριότητα.

Μάνταλος 6

Προσπάθησε να μαζέψει κάπως την κατάσταση στο άξονα και να βάλει ασφάλεια στην κυκλοφορία της μπάλας όμως και εκείνος δεν είχε καθαρό μυαλό και έκανε λάθη.

Πιερό 6

Έπαιξε δίδυμο με τον Γιόβιτς στην επίθεση αλλά δεν βγήκε. Ήταν μαχητικός αλλά μέχρι εκεί. Λίγα πράγματα.

Πενράις 6

Αντιμετώπισε και εκείνος τα ίδια προβλήματα που είχε ο Πήλιος με τον Ιοσίνοφ αμυντικά. Επιθετικά έδωσε παραπάνω πράγματα αφού είχε το ωραίο γύρισμα στην ευκαιρία του Γκατσίνοβιτς.

Γκατσίνοβιτς 6

Μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του και θα μπορούσε να σκοράρει στο τέλος με την ευκαιρία που είχε. Το τελείωμα του πάντως δεν ήταν αυτό που έπρεπε.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 6

Δεν του βγήκε σχεδόν τίποτα απόψε. Ξεκίνησε με τριάδα στον άξονα Γκρούγιτς, Πινέδα και λίγο πιο μπροστά τον Μαρίν όμως δυσλειτουργία υπήρχε γενικότερα στην ομάδα. Για πρώτη φορά, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ελέγξει τον χώρο, δεν μπορούσε να ελέγξει τον ρυθμό, δεν ήταν συμπαγής, δεν είχε σωστές αποστάσεις και έδειχνε ανήμπορη να… ματσάρει τον αντίπαλο. Η Τσέλιε με αυτόν τον τρόπο έβγαζε συνεχώς υπεραριθμίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου και ήταν φανερό πως το διάβασμα του Νίκολιτς δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Ασφαλώς, ευθύνη υπάρχει και στους παίκτες καθώς όλοι βρέθηκαν σε κακή ημέρα, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως τα πράγματα δεν μπόρεσαν να διορθωθούν από τον Νίκολιτς ούτε μέσα από τις αλλαγές καθώς ουδέποτε η ΑΕΚ βρήκε τρόπο να σταματήσει να είναι ευάλωτη μεσοαμυντικά.