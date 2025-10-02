Παίζοντας με τα… δεύτερα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης έμεινε όρθια στην Βαρκελώνη και πήρε το μεγάλο διπλό στο τέλος (1-2) με γκολ του Γκονζάλο Ραμος!

Στην ενδεκάδα της δεν είχε τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ. Δεν είχε ούτε Ντουέ. Δεν είχε ούτε Κβαρατσχέλια. Εκτός μάχης ήταν ο Μαρκίνιος και ο Ζοάο Νέβες.

Ε, και λοιπόν; Ο τίτλος του Champions League άλλαξε επίπεδο και πνευματικά την Παρί Σεν Ζερμέν που ξέρει να στέκεται πια παντού, με όποιους κι αν παίζει μέσα.

Με τον Μαγιουλού, με τον Εμπάιγ, με τον Νταντού, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κοίταξε στα μάτια την Μπαρτσελόνα και στο τέλος έκανε το απόλυτο ριφιφί.

Σε ένα ματς ροκ, με αμέτρητες κλασικές ευκαιρίες, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω - κάτω, οι Γάλλοι ήταν πιο ψύχραιμοι και πιο κυνικοί στο τέλος και πήραν την μεγάλη νίκη με 1-2.

Ο Φεράν Τόρες άνοιξε από νωρίς το σκορ (19’, 1-0), όμως οι Καταλανοί έδωσαν ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών, με τους Γάλλους σε δύο περιπτώσεις να σώζουν πάνω στην γραμμή.

Ο Μαγιουλού ισοφάρισε σε υποδειγματική κόντρα (38’) και στο τέλος ήρθε το μεγάλο κόλπο. Ο Λι σημάδεψε το δοκάρι στο 83ο λεπτό, όμως ακριβώς στο 90’ από υπέροχη μπαλιά του Χακίμι, ο Γκονζάλο Ράμος δεν συγχώρεσε και έστειλε στα ουράνια τους οπαδούς των Παριζιάνων για το 1-2.