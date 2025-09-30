«Ο Μάμιτς θέλει τον Λιούμπιτσιτς στην ΦΚ Σαράγεβο»

Ο 26χρονος μέσος της ΑΕΚ συνδέεται με την ομάδα από τη Βοσνία με φόντο το χειμερινό παζάρι.

Τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς στην μεταγραφική ατζέντα της ΦΚ Σαράγεβο - εν όψει Ιανουαρίου - βάζουν τα media στη Βοσνία.

Ο Ζόραν Μάμιτς αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου στο κλαμπ κι η πρώτη του κίνηση είναι η πρόσληψη νέου προπονητή.

Για τον Χουσρέφ Μουσεμίκ η τελευταία ήττα (2-0) από την Ζελέζνιτσαρ ήταν καθοριστική και ο Μάριο Τσιτάνοβιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Ο Μάμιτς έχει μεγάλα σχέδια με φόντο το χειμερινό παζάρι και σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στη Βοσνία, ένας από τους παίκτες που θέλει και ετοιμάζεται να «χτυπήσει» είναι και ο Κροάτης μέσος της ΑΕΚ.

Σημειωτέων πως ο Μάμιτς αν και πέρασε στο πρόσφατο παρελθόν από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ από τα πόστα του προπονητή και του Sport Director δεν συνυπήρξε με τον Λιούμπιτσιτς στο κλαμπ της Κροατίας.