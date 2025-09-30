MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Ο Μάμιτς θέλει τον Λιούμπιτσιτς στην ΦΚ Σαράγεβο»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο 26χρονος μέσος της ΑΕΚ συνδέεται με την ομάδα από τη Βοσνία με φόντο το χειμερινό παζάρι.

Τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς στην μεταγραφική ατζέντα της ΦΚ Σαράγεβο - εν όψει Ιανουαρίου - βάζουν τα media στη Βοσνία.

Ο Ζόραν Μάμιτς αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου στο κλαμπ κι η πρώτη του κίνηση είναι η πρόσληψη νέου προπονητή.

Για τον Χουσρέφ Μουσεμίκ η τελευταία ήττα (2-0) από την Ζελέζνιτσαρ ήταν καθοριστική και ο Μάριο Τσιτάνοβιτς θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Ο Μάμιτς έχει μεγάλα σχέδια με φόντο το χειμερινό παζάρι και σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στη Βοσνία, ένας από τους παίκτες που θέλει και ετοιμάζεται να «χτυπήσει» είναι και ο Κροάτης μέσος της ΑΕΚ.

Σημειωτέων πως ο Μάμιτς αν και πέρασε στο πρόσφατο παρελθόν από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ από τα πόστα του προπονητή και του Sport Director δεν συνυπήρξε με τον Λιούμπιτσιτς στο κλαμπ της Κροατίας.

«Ο Μάμιτς θέλει τον Λιούμπιτσιτς στην ΦΚ Σαράγεβο»