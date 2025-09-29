Ξέσπασμα Ρούνεϊ: «Υπάρχουν παίκτες που δεν αξίζουν τη φανέλα της Γιουνάιτεντ»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξέσπασε δημόσια μέσα από εκπομπή του BBC, ασκώντας σκληρή κριτική στην εικόνα της ομάδας και στους ποδοσφαιριστές της

Η ήττα με 3-1 από τη Μπρέντφορντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, βύθισε τους «κόκκινους διαβόλους» ακόμη περισσότερο στην κρίση. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στη 14η θέση της βαθμολογίας και να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο έντονης αμφισβήτησης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μετρά ήδη 17 ήττες σε 33 παιχνίδια πρωταθλήματος — αριθμός που ξεπερνά κατά τρεις τις ήττες που είχε σε… 164 αναμετρήσεις στον πάγκο της Σπόρτινγκ. Η πίεση προς το πρόσωπό του είναι τεράστια, ωστόσο η κριτική δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνον.

Ο Ρούνεϊ, που φόρεσε τη φανέλα της Γιουνάιτεντ για 13 χρόνια, μίλησε με απογοήτευση και θυμό για την εικόνα της ομάδας: «Αυτό που βλέπω δεν είναι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν αναγνωρίζω τον σύλλογο. Δεν βλέπω πάθος, διάθεση για νίκη, ούτε χαρακτήρα στους παίκτες. Δεν διακρίνω ικανότητα ή νοοτροπία νικητή. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που απλά δεν αξίζουν να φορούν αυτή τη φανέλα – κι αυτό με πληγώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 39χρονος βετεράνος τόνισε πως η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τον προπονητή: «Δεν γίνεται να φορτώνεται τα πάντα ο Αμορίμ. Οι παίκτες πρέπει να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι δυνατόν η Γιουνάιτεντ να μην μπορεί να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Είναι ανεπίτρεπτο για έναν τέτοιο σύλλογο».

Κλείνοντας, ο Ρούνεϊ απηύθυνε κάλεσμα προς τη διοίκηση να ξεκαθαρίσει το πλάνο της: «Πρέπει να υπάρξει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είτε από τους Γκλέιζερς είτε από τον Ράτκλιφ, κάποιος πρέπει να δείξει ποια είναι η κατεύθυνση του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή όλοι καθόμαστε και περιμένουμε να… διαλυθεί όλο αυτό. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».