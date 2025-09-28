MENU
Απείλησε με Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός, μπλόκαρε ο Τσάβες

Ευκαιρία για να σκοράρει για τον Παναθηναϊκό είχε ο Πέδρο Τσιριβέγια, ωστόσο ο Λούκας Τσάβες μπλόκαρε τη μπάλα και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

