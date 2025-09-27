Τέλος από την Γουέστ Χαμ ο Πότερ

Η Γουέστ Χαμ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Γκρέιαμ Πότερ να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Άγγλος τεχνικός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, καθώς τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις της ομάδας τόσο στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν όσο και στην εκκίνηση της νέας χρονιάς στην Premier League δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Μαζί με τον Πότερ, αποχώρησε και ολόκληρο το τεχνικό του επιτελείο, γεγονός που δείχνει ότι η διοίκηση των «Σφυριών» επιθυμεί ένα ολοκληρωτικό restart στον πάγκο.

Η ανακοίνωση της Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ επιβεβαιώνει ότι ο προπονητής Γκρέιαμ Πότερ αποχώρησε σήμερα από τον σύλλογο.

Τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της περσινής σεζόν, αλλά και στην αρχή της σεζόν 2025/26, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η αλλαγή είναι αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί άμεσα η θέση της ομάδας στην Premier League.

Ο σύλλογος επιβεβαιώνει επίσης ότι ο βοηθός προπονητή Μπρούνο Σαλτόρ, οι προπονητές της πρώτης ομάδας Μπίλι Ριντ και Νάρσις Πελάτς, ο επικεφαλής προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άνκεργκρεν και ο προπονητής τερματοφυλάκων Λίνους Καντόλιν αποχώρησαν με άμεση ισχύ.

Η διοίκηση θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Γκρέιαμ και το επιτελείο του για τη σκληρή δουλειά τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στα «Σφυριά» και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους.

Η διαδικασία εύρεσης νέου προπονητή έχει ήδη ξεκινήσει. Ο σύλλογος δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν.