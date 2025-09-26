Πανσερραϊκός: Με Καρέλη η αποστολή για Άρη (pic)

Ο Νίκος Καρέλης είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Πανσερραϊκού, με τον 33χρονο επιθετικό να βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί της Παρασκευής, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Άρη. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League την ομάδα της Θεσσαλονίκης και αναζητά ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Ουαγκέ, Γκελασβίλι, Λιάσος, Δοϊρανλής, Μπρούκς, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Μάρας, Καρέλης, Γκριν.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Ομεονγκά που υπέστη θλάση στην προθέρμανση του αγώνα με τον Ατρόμητο και θα μείνει εκτός για περίπου 15 ημέρες, οι Βόλνει, Γκιγιομιέ και Σακαλίδης που αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις, o Λεό που συνεχίζει την αποθεραπεία του, όπως και οι τραυματίες Γκαλβάν και Αρμουγκόμ.