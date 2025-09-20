Μοιρασιά (1-1) στις Σέρρες, πρώτος βαθμός για τον Πανσερραϊκό

Ανώτερος ο Ατρόμητος στο α΄ημίχρονο προηγήθηκε με γκολ του Μίχορλ (18΄) ωστόσο ο Πανσερραϊκός ανέβασε…στροφές στο δεύτερο 45λεπτο, ισοφάρισε (1-1) με τον Μάρας (69΄) και έριξε τον πρώτο βαθμό στο σακούλι έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στη φετινή κούρσα της Super League.

Οι παίκτες του Ατρομήτου πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο στα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Περιστερίου κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 18΄ και να πάρει το…τιμόνι του παιχνιδιού στα χέρια της.

Ο Μπακού πάσαρε στον Μίχορλ μέσα στην περιοχή και ο Αυστριακός μέσος με ωραίο γυριστό σουτ από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στον…ουρανό της εστίας των γηπεδούχων (0-1).

Το γκολ των φιλοξενούμενων δεν άλλαξε ιδιαίτερα την εικόνα του ματς. Ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας με τον Πανσερραϊκό να δίνει χώρο και να επιδιώκει να κάνει τη ζημιά μέσω αντεπιθέσεων.

Δοκάρι ο Μπανζάκι

Η ομάδα των Σερρών έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 37΄, με ευθύβολο σουτ του Μπανζάκι έξω από την περιο0χή που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο πριν από το φινάλε του α΄ημιχρόνου οι γηπεδούχοι φώναξαν για πέναλτι για χέρι του Σταυρόπουλου μετά από βολέ του Φαλέ με τον ρέφερι και το VAR να μην βλέπουν καμία παράβαση.

Με πιο επιθετικές διαθέσεις παρατάχθηκε ο Πανσερραϊκός στο β΄ημίχρονο κι ενώ στην αντίπερα όχθη ο Ατρόμητος κλείστηκε στην άμυνά του με ξεκάθαρο στόχο να διατηρήσει το υπέρ του σκορ.

Στο 49΄ο Τσαούσης εκτέλεσε φάουλ ο Ντε Μάρκο πήρε την κεφαλιά που κατέληξε άουτ. Στο 54΄διαγώνιο σουτ του Φαλέ από πλεονεκτική θέση μέσα από την περιοχή πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 58΄συρτό σουτ του Ρουμάντσιεβ εκτός περιοχής η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Ισοφάριση με τον Μάρας (1-1)

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων καρποφόρησε στο 69΄. Ο Λύρατζης με ωραία ατομική προσπάθεια γύρισε την μπάλα στον Μάρας (ήρθε ως αλλαγή από τον πάγκο στο 61΄) που με κοντικό πλασέ βρήκε δίχτυα (1-1).

Καλή στιγμή για τον Πανσερραϊκό να ζευγαρώσει τα τέρματά του στο 72΄με σουτ του Νανέλι έξω από την περιοχή που έφυγε λίγο άουτ.

Οι γηπεδούχοι κυνήγησαν περισσότερο το δεύτερο γκολ στα εναπομείναντα λεπτά χωρίς όμως να καταφέρουν να φτάσουν στη νίκη - ανατροπή.

Ο διαιτητής Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Ντε Μάρκο, Ρουμάντσιεβ, Ούρονεν, Χουτεσιώστη, Λιάσο, Οζέγκοβιτς, Τσαούση, Γκελασβίλι.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμάντσιεβ (74΄Δοϊρανλής), Λιάσος, Μπανζάκι, Νανέλι (82΄Μασκανάκης), Φαλέ (61΄Μαράς), Ιβάν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Μανσούρ, Ούρονεν (65΄Τσακμάκης), Τσιγγάρας (65΄Τζοβάρας) (89΄Τσαντίλας), Μίχορλ, Μουτουσάμι (89΄Καραμάνης), Μπακού, Γιουμπιτάνα (57΄Παλμεζάνο), Οζέγκοβιτς.