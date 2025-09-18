Νέα Ερυθραία: Εγκαίνια νέας παιδικής χαράς με τη χορηγία του Μάριου Ηλιόπουλου (pics-vid)

Σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή κίνηση προχώρησε ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος καθώς ανέλαβε με δική του χορηγία να ανακατασκευάσει μια παιδική χαρά στο Πάρκο Νεολαίας της Νέας Ερυθραίας.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση, «το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της SEAJETS και του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, ενώ την τελετή ευλόγησε με την παρουσία του και τον αγιασμό ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Αθανάσιος Ντέτσικας, παρουσία του Δημάρχου κ. Βασίλη Ξυπολυτά».

Πρέπει να σημειώσουμε - με αφορμή την παραπάνω χορηγία - πως ο Μάριος Ηλιόπουλος, έχει μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία με δράσεις, χορηγίες και γενικότερα υποστήριξη στον πολίτη, στον απλό κόσμο και στην κοινωνία καθώς μην ξεχνάμε πως πρόσφατα ανέλαβε τα έξοδα μετακίνησης των γιατρών στην Αλόννησο για να περάσουν δωρεάν εξετάσεις όλοι οι κάτοικοι.

Με τα παιδικά γέλια να πλημμυρίζουν τον χώρο, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 τα εγκαίνια της νέας παιδικής χαράς στο Πάρκο Νεολαίας της Νέας Ερυθραίας.

Η παιδική χαρά ανακατασκευάστηκε ολοκληρωτικά, με πλήρη αντικατάσταση δαπέδου, τοποθέτηση ολοκαίνουργιων, πιστοποιημένων παιχνιδιών, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής σημείο αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, κ. Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον Δήμαρχο Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βόρειου Τομέα Αθήνας, κ. Νίκος Χιωτάκης, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ύδρευσης & Ελέγχου Φυτικού Κεφαλαίου, κ. Αντώνης Μπιτζάνης και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Συνεργείων Συντριβανιών & Τεχνικών Έργων, κ. Στάθης Κύρλος, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, την στιγμή που κόβουν την κορδέλα.