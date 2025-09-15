Πρωτόγνωρο εγχείρημα: Έρχεται μουσικό έργο «Ντέλια – Ντέλια» με 24 διαφορετικές εκδοχές!

Με αφορμή τα 100 χρόνια ίδρυσης του ΠΑΟΚ, το ΠΑΣΚΕΔΙ κυκλοφόρησε ένα πρωτοποριακό μουσικό έργο με επίκεντρο τον Γιάννη Κωνσταντέλια, σε 24 διαφορετικές εκδοχές!

Μπορείτε να ακούσετε ΕΔΩ τα 24 διαφορετικά τραγούδια, εμπνευσμένα για τον άσο του Δικεφάλου!

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου Σωματείου Εστίασης – Διασκέδασης:

«Το ΠΑΣΚΕΔΙ, μέσω των Studio 2211, παρουσιάζει το έργο «Ντέλια–Ντέλια», ένα πρωτοποριακό μουσικό εγχείρημα μοναδικό παγκοσμίως:

24 διαφορετικές μουσικές εκδοχές του ίδιου τραγουδιού, εμπνευσμένες από το ταλέντο του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια.

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, το έργο παραδίδεται δωρεάν στον Σύλλογο και στον ποδοσφαιριστή, ως ένδειξη εκτίμησης, πολιτιστικής προσφοράς και συμβολικού δώρου του ΠΑΣΚΕΔΙ για τη μεγάλη αυτή επέτειο.

Η κίνηση αυτή αποτυπώθηκε και σε επίσημη επιστολή που απεστάλη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την οποία τονίζεται η πρόθεση του Σωματείου να συμβάλει στις επετειακές εκδηλώσεις με έναν ιδιαίτερο, μουσικό τρόπο.

Ταυτόχρονα, το «Ντέλια–Ντέλια» φέρει τη σφραγίδα των Studio 2211, της πρώτης ελληνικής δισκογραφικής με μετρήσιμο παγκόσμιο αποτέλεσμα, όπως καταγράφηκε στο Global Music Production Report 2025, κατατάσσοντας την Ελλάδα στον διεθνή μουσικό χάρτη με τρόπο πρωτόγνωρο.

Το έργο είναι πλήρως απελευθερωμένο από Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα, με μοναδική υποχρέωση την αναφορά της πηγής:

ΠΑΣΚΕΔΙ – Studio 2211 | www.paskedi.gr

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, των ΜΜΕ, των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, ανθρώπων της Πολιτείας, του Αθλητισμού και φιλάθλων.

Εκ του ΠΑΣΚΕΔΙ».