Χειροκρότησε Λέτο, Μπασινά και Κυργιάκο ο κόσμος του Παναθηναϊκού

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό χειροκρότησαν τους Σεμπάστιαν Λέτο, Άγγελο Μπασινά και Σωτήρη Κυργιάκο.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια απρόσμενη ήττα με 3-2 από την Κηφισιά, η οποία τον αφήνει με το... καλησπέρα στην χρονιά πολύ μακριά από την κορυφή.

Παρά την πίκρα από το αποτέλεσμα, οι φίλοι του «Τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό χειροκρότησαν τους Σεμπάστιαν Λέτο, Άγγελο Μπασινά και Σωτήρη Κυργιάκο, που κατέχουν σημαντικά πόστα στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Με αυτή την ενέργεια οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδειξαν ότι τιμούν και σέβονται απόλυτα όσους έχουν προσφέρει τα μέγιστα στον σύλλογο.