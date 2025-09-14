MENU
Σκόραρε ο Τετέι και 1-0 η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό (vid)

Το σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό άνοιξε η Κηφισιά νωρίς στο ματς, με τον Ανδρέα Τετέι να νικά τον Ντραγκόφσκι για το 1-0 στο 7o λεπτό.

