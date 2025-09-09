Τούρκος ρεπόρτερ στο SDNA για Τζόλη – Γαλατάσαραϊ

Το SDNA επικοινώνησε με τον Μουχαμέτ Ντουμάν και πήρε το δικό του ρεπορτάζ για την «Τσιμ – Μπομ» και τον 23χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό της Κλαμπ Μπριζ.

Τον Χρήστο Τζόλη στην transfer list της Γαλατάσαραϊ βάζουν τα media στην Τουρκία.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός παρουσιάζεται ως ο νούμερο – ένα στόχος από την στιγμή που πουληθεί ο Τούρκος εξτρέμ, Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Μουχαμέτ Ντουμάν (μέχρι πρότινος συντάκτης της εφημερίδας «Hurriyet Spor Arena») και πήρε το δικό του ρεπορτάζ για την «Τσιμ – Μπομ» και τον Τζόλη.

«Ναι, η Γαλατάσαραϊ εξετάζει τον Τζόλη της Κλαμπ Μπριζ. Ο Τζόλης προτάθηκε στην Γαλατά μέσω ατζέντηδων. Το προπονητικό επιτελείο της Γαλατά ενδιαφέρεται πολύ, ωστόσο υπάρχει υψηλό κόστος για την αγορά του.

Η Γαλατά σχεδίαζε αρχικά να τον δανειστεί με οψιόν αγοράς κι εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες να προχωρήσει αργότερα στην απόκτηση των δικαιωμάτων του.

Αν ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ έφευγε από την ομάδα το ενδιαφέρον για τον Τζόλη θα ήταν ακόμα πιο έντονο. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι δύσκολη. Ο Γιλμάζ ανακοίνωσε πριν λίγο – μέσω δήλωσης στο Instagram – πως δεν θα φύγει από την Γαλατά.

Ο Τζόλης έχει αποδώσει εξαιρετικά στο Βέλγιο. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει η Γαλατά, αλλά η μεταγραφική υπόθεσή του εξαρτάται από τον Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ.

Η Μπεσίκτας ενδιαφέρθηκε σοβαρά για τον Τζόλη πέρυσι, αλλά η μεταγραφή δεν έγινε λόγω υψηλού κόστους».