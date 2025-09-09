Η ακραία ζέστη αποτελεί αυξανόμενη απειλή για το Μουντιάλ 2026

H ζέστη αποτελεί έναν από τους μεγάλους «πονοκεφάλους» των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα λάβει χώρα το επόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η ακραία ζέστη αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τo Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αναφέρει νέα μελέτη που αναδεικνύει τις ακραίες καιρικές απειλές, με συνέπεια η κορυφαία διοργάνωση που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, θα μπορούσε να είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, εάν δεν υπάρξει επείγουσα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η μελέτη «Γήπεδα σε Κίνδυνο», 96 σελίδων, διαπίστωσε ότι 10 από τους 16 χώρους διεξαγωγής αγώνων διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο να αντιμετωπίσουν ακραίες συνθήκες θερμικού στρες.



Μέχρι το 2050, σχεδόν το 90% των γηπέδων υποδοχής της Βόρειας Αμερικής θα απαιτήσουν προσαρμογή στην ακραία ζέστη, ενώ το ένα τρίτο θα αντιμετωπίσει ζήτηση νερού που θα ισούται ή θα υπερβαίνει την προσφορά.

Η μελέτη αναφέρει επίσης τους κινδύνους για τους χώρους διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 και του 2034 και εξέτασε τον αντίκτυπο ενός θερμαινόμενου κλίματος στα γήπεδα ποδοσφαίρου.

«Ως κάποιος από την Ισπανία, δεν μπορώ να αγνοήσω την κλιματική κρίση», δήλωσε ο Ισπανός νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Χουάν Μάτα, αναφερόμενος στις καταστροφικές πλημμύρες της Βαλένθια πέρυσι και πρόσθεσε: «Το ποδόσφαιρο πάντα έφερνε τους ανθρώπους κοντά, αλλά τώρα αποτελεί επίσης μια υπενθύμιση για το τι κινδυνεύουμε να χάσουμε.»

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις ΗΠΑ προσέφερε μια ανησυχητική προειδοποίηση, με συνθήκες που περιγράφονται ως αδύνατες από τους παίκτες.

Το τουρνουά είδε ακραία ζέστη και καταιγίδες να αναγκάζουν την FIFA, να προσαρμόσει τα πρωτόκολλα, προσθέτοντας διαλείμματα νερού, σκιερά παγκάκια και ανεμιστήρες αέρα.

Σύμφωνα με την μελέτη, 14 από τα 16 στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό ξεπέρασαν τα όρια ασφαλούς παιχνιδιού το 2025 για τουλάχιστον τρεις σημαντικούς κλιματικούς κινδύνους - ακραία ζέστη, βροχόπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή και πλημμύρες.

Δεκατρία ήδη βιώνουν τουλάχιστον μία ημέρα κάθε καλοκαίρι που υπερβαίνει το όριο της FIFA για διαλείμματα για νερό, που είναι 32 ° C Wet-Bulb Globe Temperature (WGBT) - ένας διεθνώς αναγνωρισμένος δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ανθρώπινου θερμικού στρες σε άμεσο ηλιακό φως.

Οι θερμοκρασίες στην Ατλάντα, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας, το Μαϊάμι και το Μοντερέι ξεπέρασαν αυτό το όριο για δύο μήνες ή και περισσότερο.

Δέκα άτομα βιώνουν τουλάχιστον μία ημέρα κάθε καλοκαίρι με WBGT 35 βαθμών - που έχει αναγνωριστεί από τους κλιματολόγους ως το όριο της ανθρώπινης προσαρμοστικότητας στην ακραία ζέστη, με το Ντάλας (31 ημέρες) και το Χιούστον (51) να πλήττονται περισσότερο.

Ενώ τα στάδια του Ντάλας και του Χιούστον θα μετριάσουν τη ζέστη με στέγες, οι κλιματικοί κίνδυνοι εκτείνονται πέρα από τα γήπεδα.

«Καθώς προχωράμε στη δεκαετία, οι κίνδυνοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, εκτός εάν λάβουμε δραστικά μέτρα, όπως η μεταφορά των αγώνων σε χειμερινούς μήνες ή σε ψυχρότερες περιοχές», δήλωσε ο Πιρς Φόρστερ, διευθυντής του Κέντρου Priestley για το Μέλλον του Κλίματος στο Λιντς.

Η σχετική μελέτη προτρέπει τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου να δεσμευτεί για μηδενικές εκπομπές έως το 2040 και να δημοσιεύσει αξιόπιστα σχέδια απαλλαγής από τον άνθρακα.

Ανέφερε επίσης ότι το 91% των 3.600 φιλάθλων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση και στις τρεις διοργανώτριες χώρες θέλουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να αποτελέσει πρότυπο βιωσιμότητας.