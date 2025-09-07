Οι πολύτιμες γνώσεις του Χατζηδιάκου, οι συναντήσεις του Λανουά, η προσπάθεια για Μπουχαλάκη. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Έντονη μεταγραφική φημολογία είχε αναπτυχθεί γύρω από τον Ζέλσον. Για τον Πορτογάλο λέγεται ότι είχε φτάσει πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ. Ο Ολυμπιακός δεν συζήτησε καν το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξτρέμ του. Η πρόταση που έφτασε, απορρίφθηκε από τους «ερυθρόλευκους» που δεν είχαν σκοπό να τον δώσουν. (ΦΩΣ)

*Ο Παντελής Χατζηδιάκος, που ετοιμάζεται να παίξει στο Τσάμπιονς Λικγ με την Κοπεγχάγη, μπορεί να μην αγωνίστηκε με την Εθνική απέναντι στους Λευκορώσους και ίσως να είναι στον πάγκο με τους Δανούς, ωστόσο η βοήθειά του σχετικά με τους ποδοσφαιριστές που έχει γνωρίσει από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα ή και όσους παίζουν στο εξωτερικό σαφώς και θα είναι πολύτιμη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και σίγουρα θα έχουν γίνει συζητήσεις επ’ αυτού με τον διεθνή στόπερ. (ΦΩΣ)

*Οι Βιλένα και Μαξ θα μείνουν στο «Γ. Καλαφάτης» μέχρι τον Ιανουάριο, αφού καμία ομάδα δεν ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή τους. Από τις αγορές που παραμένουν ανοιχτές (όπως η ελληνική) δεν προκύπτει κάτι αξιοσημείωτο για τους δύο παίκτες. Η εναλλακτική της διοίκησης του Παναθηναϊκού είναι να τους αποζημιώσει και να τους αφήσει ελεύθερους. Όμως είναι μια λύση με μεγάλο κόστος, αφού Μαξ και Βιλένα έχουν υψηλές αποδοχές και συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Άρα μιλάμε για παχυλές αποζημιώσεις… (LIVE SPORT)

*Διατεθειμένοι να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν και να φέρουν στο Αγρίνιο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη είναι οι άνθρωποι του Παναιτωλικού. Μάλιστα, η διοίκηση μίλησε με τον Έλληνα χαφ και οι όποιες εξελίξεις αναμένονται τα επόμενα 24ωρα. (LIVE SPORT)

*Το κενό που υπάρχει στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, αλλά και η θετική παρουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με τη Λευκορωσία… αναζωπύρωσαν τα σενάρια για πιθανή επιστροφή του πρώην αρχηγού των «πρασίνων» στην ομάδα. Στην ΠΑΕ επιμένουν στην αρχική τοποθέτηση περί ολοκλήρωσης των μεταγραφών, ωστόσο η περίπτωση του Κουρμπέλη είναι ξεχωριστή. Ο 32χρονος διεθνής μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με την Αλ Καλίτζ, που δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα. (SPORTDAY)

*Όλα στραβά κι ανάποδα πήγαν στο ξεκίνημα της περιόδου για τον Άρη. Ο διοικητικός ηγέτης Θόδωρος Καρυπίδης είναι ξεκάθαρο ότι έχει χάσει την… μπάλα και η πορεία της ομάδας μόνο έκπληξη δεν είναι. Το ρόστερ άλλαξε κατά 3/4 και οι κίτρινοι θα δώσουν μάχη για να μπουν στα πλέι οφ 5-8. (DOCUMENTO)

*Πόσους από τους προέδρους των ομάδων της Σούπερ Λίγκας έχει συναντήσει ο Στεφάν Λανουά κι έχει μαζί τους δυο κουβέντες; (DOCUMENTO)

