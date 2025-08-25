A Bola: «Στα υπόψιν της Σπόρτινγκ ο Κωνσταντέλιας - Δεν προτίθεται να πουλήσει το διαμάντι του ο ΠΑΟΚ»

Στο... τραπέζι της Σπόρτινγκ ρίχνει το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια η A Bola, σε περίπτωση που «χαλάσει» το deal με τον Γερεμάι της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, αλλά όπως τονίζουν «ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να πουλήσει το διαμάντι του».

Οι Πορτογάλοι βάζουν στο «στόχαστρο» της Σπόρτινγκ τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος βρίσκεται στη «λίστα» της ομάδας της Λισαβόνας, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον Γερεμάι.

ο 22χρονος Γερεμάι Ερντάντεζ, μεσοεπιθετικός της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τους Πορτογάλους, αλλά ο Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με την Α Bola, είναι επίσης στο... τραπέζι.

«Η Σπόρτινγκ δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γερεμάι, ωστόσο, γνωρίζει ότι δεν θα είναι εύκολο να πείσει τη Λα Κορούνια να αφήσει ελεύθερο το νεαρό «αστέρι», 22 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας.

Μάλιστα, οι πρωταθλητές Πορτογαλίας έκαναν πρόταση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ συν 5 εκατομμύρια σε μπόνους, η οποία απορρίφθηκε, ενώ ο σύλλογος της Γαλικίας δεν έδειξε διάθεση για διαπραγμάτευση. Έτσι, παρότι δεν έχουν ακόμα εγκαταλείψει τον παίκτη, στην Σπόρτινγκ εξετάζουν εναλλακτικές.

Μία από αυτές, πρόκειται για τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει η A Bola, «ενδεχόμενη συμφωνία δεν διαφαίνεται εύκολη, καθώς και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν προτίθεται να πουλήσει ένα από τα διαμάντια της ομάδας».

