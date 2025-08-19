Επανεξετάζει η Καβάλα το… λουκέτο στις εξέδρες

Στην Καβάλα αλλάζουν στάση στην απόφαση να κλείσουν τις πόρτες του γηπέδου σε όσους δεν πάρουν διαρκείας.

Η ζήτηση των εισιτηρίων διαρκείας της Καβάλας για τη νέα περίοδο είναι μικρή και οι διοικούντες της ομάδας είχαν κάνει γνωστή την πρόθεση τους να κλείσουν τις εξέδρες για όσους δεν προμηθευτούν διαρκείας.

Την Δευτέρα 18/8 η μακεδονική ομάδα αφενός ανακοίνωσε παράταση στα διαρκείας μέχρι τις 31/8, ζητώντας παράλληλα τη στήριξη του κόσμου στον σημερινό αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, αφετέρου ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τη στάση της στο θέμα που προέκυψε.

«Αύριο η ομάδα μας δίνει το πρώτο αγώνα προκριματικού γύρου για το Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον Πανσερραϊκό και σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας! Η παρουσία και η φωνή σας είναι η δύναμή μας για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Παράλληλα, ανακοινώνουμε ότι δίνεται παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έως και τις 31/8, ώστε να έχουν όλοι οι φίλαθλοι την ευκαιρία να εξασφαλίσουν τη θέση τους για όλη τη σεζόν.

Επιπλέον, το ζήτημα που αφορά την είσοδο στο γήπεδο για τους αγώνες πρωταθλήματος θα επανεξεταστεί από τη Διοίκηση, μετά και από σχετικές αιτήσεις που έχουν κατατεθεί» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.